Член Общественной палаты: «Организаторы постарались сделать из выборов праздник, и это им удалось»

На выборах Президента Российской Федерации в Ярославской области работают независимые наблюдатели от региональной Общественной палаты. По итогам мониторинга избирательных участков они отмечают высокую активность избирателей и конструктивную оценку текущей ситуации со стороны наблюдателей от штабов кандидатов.

— Мы посетили избирательные участки, организованные в ДК «Нефтяник», ДК «Судостроитель» и в школе №15 Ярославля , — рассказала член Общественной палаты области Людмила Шабуева. — Везде работает большое количество наблюдателей практически от всех штабов кандидатов. Нарушений не зафиксировано. В ДК «Нефтяник» в первые часы дал сбой комплекс обработки бюллетеней, и на участке пришлось использовать урну для голосования. Когда работа КОИБа была восстановлена, урну опечатали и опломбировали. Бюллетени в ней будут обработаны вручную.

По мнению Людмилы Шабуевой, высокая активность избирателей подкреплена праздничной атмосферой на участках.

— В первой половине дня на каждом из них наблюдался ажиотаж — люди стояли в очередь за бюллетенями. Вообще, организаторы постарались сделать из выборов праздник, и это им удалось, — отметила Людмила Шабуева. — Музыка на входе, концерты, а также ярмарка, где можно недорого купить продукты, конкурсы, семейные соревнования — во всем этом люди принимали деятельное участие.