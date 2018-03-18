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Член Общественной палаты: «Организаторы постарались сделать из выборов праздник, и это им удалось»
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Член Общественной палаты: «Организаторы постарались сделать из выборов праздник, и это им удалось» 

Портал органов государственной власти Ярославской области 9 часов назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
На выборах Президента Российской Федерации в Ярославской области работают независимые наблюдатели от региональной Общественной палаты. По итогам мониторинга избирательных участков они отмечают высокую активность избирателей и конструктивную оценку текущей ситуации со стороны наблюдателей от штабов кандидатов.
— Мы посетили избирательные участки, организованные в ДК «Нефтяник», ДК «Судостроитель» и в школе №15 Ярославля, — рассказала член Общественной палаты области Людмила Шабуева. — Везде работает большое количество наблюдателей практически от всех штабов кандидатов. Нарушений не зафиксировано. В ДК «Нефтяник» в первые часы дал сбой комплекс обработки бюллетеней, и на участке пришлось использовать урну для голосования. Когда работа КОИБа была восстановлена, урну опечатали и опломбировали. Бюллетени в ней будут обработаны вручную.
По мнению Людмилы Шабуевой, высокая активность избирателей подкреплена праздничной атмосферой на участках.
— В первой половине дня на каждом из них наблюдался ажиотаж — люди стояли в очередь за бюллетенями. Вообще, организаторы постарались сделать из выборов праздник, и это им удалось, — отметила Людмила Шабуева. — Музыка на входе, концерты, а также ярмарка, где можно недорого купить продукты, конкурсы, семейные соревнования — во всем этом люди принимали деятельное участие.
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
Заявление о голосовании по месту нахождения можно оформить в УИК до 14 часов 17 марта Наблюдатели из Казахстана не выявили нарушений на выборах в Ярославской области Жители Ярославля выбирают, какую территорию благоустроят в этом году
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