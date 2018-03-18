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«Мы сами определяем свое будущее»: Денис Кравченко проголосовал в Истринском районе
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«Мы сами определяем свое будущее»: Денис Кравченко проголосовал в Истринском районе 

360tv.ru 9 часов назад
Фото: 360tv.ru
Депутат Госдумы, член генерального совета «Единой России» Денис Кравченко проголосовал на выборах президента в Истринском районе на избирательном участке 777.
Мы всей семьей на избирательном участке, потому что это важно для нас. Мы не хотим, чтобы за нас  кто-то  сделал выбор. Мы сами определяем свое будущее. И каждый человек, по Конституции, имеет право волеизъявления, проголосовать за того кандидата, чья программа ему больше подходит и с кем он связывает свое будущее
— Денис Кравченко.
По его словам, Подмосковье всегда голосует очень активно. Он отметил, что его семья много времени проводит в Истринском районе.
Жизнь в Московской области стремительно меняется. Мы поддерживаем тот курс на лидерство и на изменения, который сегодня принят в Подмосковье. Поэтому мы здесь, рассчитывая на продолжение этого курса, на те изменения, которые сегодня достаточно активно происходят. Это новые детские сады, новые дороги, развитая инфраструктура
— Денис Кравченко.
Он отметил, что Истринский район — один из самых престижных для проживания и один из наиболее экологически чистых.
Нам необходимо поддерживать и развивать инфраструктуру, чтобы люди, живущие в Подмосковье и Москве, стремились сюда для проживания
— Денис Кравченко.
Также он заявил, что у региона есть большой потенциал для развития фермерства. Кроме того, Кравченко отметил, что необходимо развивать промышленный потенциал и помогать предпринимателям.
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