«Мы сами определяем свое будущее»: Денис Кравченко проголосовал в Истринском районе

Мы всей семьей на избирательном участке, потому что это важно для нас. Мы не хотим, чтобы за нас кто-то сделал выбор. Мы сами определяем свое будущее. И каждый человек, по Конституции, имеет право волеизъявления, проголосовать за того кандидата, чья программа ему больше подходит и с кем он связывает свое будущее

— Денис Кравченко.

По его словам, Подмосковье всегда голосует очень активно. Он отметил, что его семья много времени проводит в Истринском районе.

Жизнь в Московской области стремительно меняется. Мы поддерживаем тот курс на лидерство и на изменения, который сегодня принят в Подмосковье. Поэтому мы здесь, рассчитывая на продолжение этого курса, на те изменения, которые сегодня достаточно активно происходят. Это новые детские сады, новые дороги, развитая инфраструктура

— Денис Кравченко.

Он отметил, что Истринский район — один из самых престижных для проживания и один из наиболее экологически чистых.

Нам необходимо поддерживать и развивать инфраструктуру, чтобы люди, живущие в Подмосковье и Москве , стремились сюда для проживания

— Денис Кравченко.

Также он заявил, что у региона есть большой потенциал для развития фермерства. Кроме того, Кравченко отметил, что необходимо развивать промышленный потенциал и помогать предпринимателям.