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Екатерина Сизова проконтролировала доступность участка для людей с ОВЗ
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Екатерина Сизова проконтролировала доступность участка для людей с ОВЗ 

Волга Ньюс 9 часов назад
Жители губернии продолжают голосовать на своих избирательных участках по всей Самарской области. Один из отзывов по хэштегу: #СамараВыбирает оставила инвалид-колясочник и бизнесвумен Екатерина-Сизова.
"Каждый вправе выбирать! Выбирать мужа/жену, работу, институт, президента. Даже вправе выбирать, выбирать ли ему вообще! Я сделала свой выбор! Даже, несмотря на просто ужаснейшие погодные условия, дворовые приключения и горы снега, я таки добралась до избирательного участка. Конечно, я могла воспользоваться моим правом и «вызвать урну» на дом. Но зачем? Если я пропагандирую инклюзию, равенство общества, равные права, то и пользоваться специальными привилегиями не считаю верным. Мы с коллегами делаем немало, чтобы любые мероприятия были готовы к приходу людей с ОВЗ. Вот и проверила. Приехала на участок по месту прописки, никого не предупреждая, не звоня, не оговаривая. Увидели, встретили, сопроводили так же, как и каждого! И это реально круто. Вот это реальное равенство и полное включение в жизнь общества! Я — гражданин своей страны, я верна своим идеалам и ценю свое право выбирать! А вы уже проголосовали?", — написала отзыв девушка на своей странице Вконтакте.
Волга Ньюс: последние новости
В регионе обработан 51% протоколов: 76,61% набирает Владимир Путин при явке в 70% В Самаре на избирательные участки выстраиваются очереди Оксана Круглова: "Замечания, которые фиксируют видеонаблюдатели, в основном носят технический характер"
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