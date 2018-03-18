Екатерина Сизова проконтролировала доступность участка для людей с ОВЗ

Жители губернии продолжают голосовать на своих избирательных участках по всей Самарской области . Один из отзывов по хэштегу: #СамараВыбирает оставила инвалид-колясочник и бизнесвумен Екатерина-Сизова.

"Каждый вправе выбирать! Выбирать мужа/жену, работу, институт, президента. Даже вправе выбирать, выбирать ли ему вообще! Я сделала свой выбор! Даже, несмотря на просто ужаснейшие погодные условия, дворовые приключения и горы снега, я таки добралась до избирательного участка. Конечно, я могла воспользоваться моим правом и «вызвать урну» на дом. Но зачем? Если я пропагандирую инклюзию, равенство общества, равные права, то и пользоваться специальными привилегиями не считаю верным. Мы с коллегами делаем немало, чтобы любые мероприятия были готовы к приходу людей с ОВЗ. Вот и проверила. Приехала на участок по месту прописки, никого не предупреждая, не звоня, не оговаривая. Увидели, встретили, сопроводили так же, как и каждого! И это реально круто. Вот это реальное равенство и полное включение в жизнь общества! Я — гражданин своей страны, я верна своим идеалам и ценю свое право выбирать! А вы уже проголосовали?", — написала отзыв девушка на своей странице Вконтакте.