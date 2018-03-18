Студент СГТУ: Потратил пару минут, но чувство — что выполнил свой долг

Саратове продолжается голосование за президента. Студенты СГТУ рассказали АиФ-Саратов о своем дебютном голосовании.

— Не раз видел, как голосуют другие, но сегодня ощутил, как это волнительно и ответственно. Потратил пару минут, но чувство — что выполнил свой долг. Кстати, встретил на своем участке много знакомых ребят: они также приходили с родителями, друзьями голосовать, — рассказывает первокурсник ИнЭТМ Никита Пекцоркин, который голосовал в Саратове на избирательном участке №123.