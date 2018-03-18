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Студент СГТУ: Потратил пару минут, но чувство — что выполнил свой долг
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Студент СГТУ: Потратил пару минут, но чувство — что выполнил свой долг 

АиФ 9 часов назад
В Саратове продолжается голосование за президента. Студенты СГТУ рассказали АиФ-Саратов о своем дебютном голосовании.
— Не раз видел, как голосуют другие, но сегодня ощутил, как это волнительно и ответственно. Потратил пару минут, но чувство — что выполнил свой долг. Кстати, встретил на своем участке много знакомых ребят: они также приходили с родителями, друзьями голосовать, — рассказывает первокурсник ИнЭТМ Никита Пекцоркин, который голосовал в Саратове на избирательном участке №123.
— Голосую впервые, и, в какой-то мере, для меня это праздник. Я отнеслась к ситуации спокойно: ознакомилась с программами кандидатов и осуществила свое законное право. Уверена, каждый голос влияет на ход кампании. А, значит, и от моего решения многое зависит. Поэтому голосовать — важно и нужно, — делится впечатлениями студентка УРБАС Наталья Мартыненко. По словам Натальи, которая голосовала в Энгельсе на участке №46, во время голосования она впервые познакомилась с работой наблюдателей, которые контролировали процесс и порядок на участке. «Все очень хорошо организовано: никаких заминок с документами, все очень четко и отработано», — отмечает Наталья.
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