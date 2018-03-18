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МВД заявляет об отсутствии нарушений на выборах в Ленобласти
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МВД заявляет об отсутствии нарушений на выборах в Ленобласти 

РИА «ФедералПресс» 9 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«На избирательных участках нарушений пока не зафиксировано, — рассказал он „Петербургскому вестнику“. — Есть небольшие вопросы, быстро реагируем на это».
Умнов отметил, что в городе и области работают порядка 11 тысяч сотрудников полиции. Также задействованы охранные предприятия и народные дружины.
«С точки зрения охраны общественного порядка в городе все спокойно», — добавил представитель МВД.
Отметим, что за четыре часа с начала голосования в Ленинградской области на избирательные участки пришли 22% избирателей.
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