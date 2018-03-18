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Мария Кожевникова пообещала проверить, как отремонтируют выбранные ею общественные пространства
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Мария Кожевникова пообещала проверить, как отремонтируют выбранные ею общественные пространства 

Вологда.рф 9 часов назад
Фото: Вологда.рф
Сквер у ДК Льнокомбината, аллея Славы на ул. Профсоюзной и общественное пространство внутри домов на ул. Псковская, 7а, 9, 9а и 11 — эти объекты выбрала актриса и общественный деятель Мария Кожевникова. Она приняла участие в рейтинговом голосовании по федеральному проекту «Городская среда» на счетном участке в школе № 41.
«Я изучила все проекты с помощью альбома «Городская среда» и остановилась на этих объектах. Для меня важна историческая память России, поэтому я поддержала скорейший ремонт аллеи Славы, где планируется установка мемориала в честь погибших в Великой Отечественной войне жителей микрорайона Лоста. Также, будучи матерью, хочу, чтобы у всех детишек были хорошие игровые площадки, они могли гулять в просторных парках и скверах. Потому отметила сквер у ДК льнокомбината и территорию на улице Псковской. Я сфотографировала выбранные проекты благоустройства и собираюсь впоследствии проверить, как они будут воплощены в жизнь», — подчеркнула Мария Кожевникова.
Напомним, голосование за «Городскую среду» идет по тем же адресам, где открыты избирательные участки на выборах президента России в Вологде. Всего работает 89 счетных участков. Из 25 вынесенных на голосование территорий вологжане могут отметить не более трех. По словам волонтеров федерального проекта, активность жителей очень высокая. Только в школе № 41 к 16 часам за общественные пространства проголосовало более 1,5 тыс. человек.
Добавим, сегодня утром на участке в ВоГУ Мария Кожевникова проголосовала и на выборах президента. Она специально подала заявление на смену избирательного участка по месту пребывания, чтобы 18 марта приехать в Вологду. Сегодня она объехала несколько избирательных участков, где пообщалась с вологжанами.
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