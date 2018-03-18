В Татарстане задержали наблюдателя с листовками с призывом бойкота выборов

Полиция Татарстана пресекла несколько попыток проноса на избирательные участки листовок с призывами бойкотировать выборы, сообщил журналистам заместитель министра внутренних дел республики Рафаиль Гильманов . В частности, это делал один из наблюдателей. Гильманов отметил, что это не единичные случаи, передает «Интерфакс»

Кроме того, заместитель министра внутренних дел Татарстана сообщил, что также зафиксированы случаи, когда отдельные наблюдатели мешают процессу выборов. «Председатели участковых избирательных комиссий обращаются по таким случаям в органы внутренних дел , таких людей предупреждают, если они не успокаиваются, на них составляют протоколы», — сказал Гильманов.

В целом же, по словам замминистра внутренних Татарстана, особо серьезных нарушений общественного порядка не выявлено и не допущено на избирательных участках республики.