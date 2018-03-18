Ещё
В Нефтекамске в 8 утра открылся 51 избирательный участок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Нефтекамске в 8 утра открылся 51 избирательный участок 

Башкирское спутниковое телевидение 9 часов назад
Фото: Башкирское спутниковое телевидение
В 8 утра начал работу 51 избирательный участок, при идеальной явке проголосовать должны без малого 105 тысяч человек. Но, пока здесь немноголюдно. И по сложившейся традиции раньше всех поставить галочку напротив фамилии своего кандидата пришли люди среднего возраста и старшего поколения. Многие из них подошли еще до открытия избирательного участка.
В первые часы явка на каждом из избирательных участков в среднем составила около ста человек. И это считается неплохим показателем. За ходом голосования зорко следят независимые наблюдатели. На данный момент никаких претензий к проведению процедуры у них нет. Следить за ходом голосования можно и в онлайн режиме. Практически на всех участках установлена система видеонаблюдения. Современные технологии также применяются и для подсчета голосов с помощью электронных комплексов обработки бюллетеней. Пока у членов избирателей комиссии работы немного, но по опыту прошлых выборов они хорошо знают, что основной наплыв избирателей еще впереди.
Галина Копьёва, председатель участковой избирательной комиссии №492 г. Нефтекамск: «Сначала идут люди пожилого возраста, затем проснется молодежь, потом с детьми пойдут и так всегда в течение дня. По опыту прошлых лет, выборы всегда проходили спокойно. И я надеюсь, что и эти выборы пройдут также спокойно, достойно. Потому что мы выбираем президента Российской Федерации».
На протяжении сегодняшнего дня на всех избирательных участках организованы мастер-классы, консультации различных специалистов, концерты и даже показы художественных фильмов. Так что выборы президента страны в Нефтекамске обещают быть очень насыщенными.
Башкирское спутниковое телевидение: последние новости
В Общественном пресс-центре процесс выборов ежечасно комментируют эксперты В Башкирии работают шесть избирательных участков для инвалидов по зрению Затонская ТЭЦ обеспечит теплом и электричеством миллионы квадратных метров жилья
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве189
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина280
Путин получил первое поздравление с победой на выборах56
Путин отреагировал на ситуацию с голосованием на Украине33
Актер Добронравов госпитализирован44
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение