В Нефтекамске в 8 утра открылся 51 избирательный участок

В 8 утра начал работу 51 избирательный участок, при идеальной явке проголосовать должны без малого 105 тысяч человек. Но, пока здесь немноголюдно. И по сложившейся традиции раньше всех поставить галочку напротив фамилии своего кандидата пришли люди среднего возраста и старшего поколения. Многие из них подошли еще до открытия избирательного участка.

В первые часы явка на каждом из избирательных участков в среднем составила около ста человек. И это считается неплохим показателем. За ходом голосования зорко следят независимые наблюдатели. На данный момент никаких претензий к проведению процедуры у них нет. Следить за ходом голосования можно и в онлайн режиме. Практически на всех участках установлена система видеонаблюдения. Современные технологии также применяются и для подсчета голосов с помощью электронных комплексов обработки бюллетеней. Пока у членов избирателей комиссии работы немного, но по опыту прошлых выборов они хорошо знают, что основной наплыв избирателей еще впереди.

Галина Копьёва, председатель участковой избирательной комиссии №492 г. Нефтекамск : «Сначала идут люди пожилого возраста, затем проснется молодежь, потом с детьми пойдут и так всегда в течение дня. По опыту прошлых лет, выборы всегда проходили спокойно. И я надеюсь, что и эти выборы пройдут также спокойно, достойно. Потому что мы выбираем президента Российской Федерации».

На протяжении сегодняшнего дня на всех избирательных участках организованы мастер-классы, консультации различных специалистов, концерты и даже показы художественных фильмов. Так что выборы президента страны в Нефтекамске обещают быть очень насыщенными.