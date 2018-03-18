У молодёжи Ноябрьска осталось два часа, чтобы взять флаер на пати с Дюшей Метелкиным и актёром из «Физрука»

Дискотека под названием «Активация» начнется в 21.00 в «Зените» и закончится в полночь. Вход на танцпол бесплатный, но небольшие условия соблюсти придется.

Организаторы обещают, что «Активация» станет главным клубным событием весны, и предлагают землякам 18-25 лет разогнать зимнюю стужу вместе.

Флаер — пропуск на вечеринку — можно получить, сфотографировавшись в фотозоне «Лица Ямала». Все точки для съемки опубликованы на сайте ямолод.рф. Разместив фотографию у себя на странице «ВКонтакте» или в «Инстаграм» с хэштегами #лицаямала, можно стать участником конкурса и получить один из крутейших призов. Ну и, конечно, весело провести время в компании друзей на «Активации».

— Я не знал, что могу попасть на дискотеку, — говорит Николай Милосердов. — Клевая идея! Еще успею собрать компанию приятелей.