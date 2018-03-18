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У молодёжи Ноябрьска осталось два часа, чтобы взять флаер на пати с Дюшей Метелкиным и актёром из «Физрука»
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У молодёжи Ноябрьска осталось два часа, чтобы взять флаер на пати с Дюшей Метелкиным и актёром из «Физрука» 

Красный Север 9 часов назад
Фото: Красный Север
Дискотека под названием «Активация» начнется в 21.00 в «Зените» и закончится в полночь. Вход на танцпол бесплатный, но небольшие условия соблюсти придется.
Организаторы обещают, что «Активация» станет главным клубным событием весны, и предлагают землякам 18-25 лет разогнать зимнюю стужу вместе.
Флаер — пропуск на вечеринку — можно получить, сфотографировавшись в фотозоне «Лица Ямала». Все точки для съемки опубликованы на сайте ямолод.рф. Разместив фотографию у себя на странице «ВКонтакте» или в «Инстаграм» с хэштегами #лицаямала, можно стать участником конкурса и получить один из крутейших призов. Ну и, конечно, весело провести время в компании друзей на «Активации».
— Я не знал, что могу попасть на дискотеку, — говорит Николай Милосердов. — Клевая идея! Еще успею собрать компанию приятелей.
Развлекать молодежь будут звездные гости, все они благополучно прилетели, подтвердили в управлении по делам семьи и молодежи администрации Ноябрьска. Так, за музыку на вечеринке будут отвечать DJ Nemets и DJ DЮSHA (резидент Comedy Club Дюша Метёлкин). На сцене выступят фрик-шоу «Pixel-клуб» (Сургут), MC Max, шоу-балет «Брусника» (Сургут). Обещают участие секретного гостя — одноклассника Саши Мамаевой из сериала «Физрук».
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