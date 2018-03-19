Ещё
Жители Кингисеппа под Петербургом проголосовали против исторического названия Ямбург
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жители Кингисеппа под Петербургом проголосовали против исторического названия Ямбург 

ТАСС 8 часов назад
Фото: Экспресс-газета
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Около 60% жителей города Кингисеппа Ленинградской области проголосовали против возврата ему исторического названия Ямбург, которое он носил до 1922 года. Такое решение горожане выразили в ходе голосования, которое проводилось в воскресенье одновременно с выборами президента России. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кингисеппского района.
"За возвращение городу исторического названия Ямбург — около 40%, против — 60%", — сообщили в пресс-службе района по итогам обработки результатов.
В пресс-службе отметили, что в голосовании приняли участие около 20 тыс. человек. Голосование было инициировано Советом депутатов города. Итоговый протокол будет передан в городской парламент, на основании которого депутаты должны будут принять решение о сохранении нынешнего названия Кингисепп.
Кингисепп — город в Ленинградской области, административный центр Кингисеппского района. Он находится на расстоянии около 130 километров к юго-западу от Санкт-Петербурга. С 1703 по 1922 год он назывался Ямбургом, однако после революции 1917 года он был переименован в честь эстонского революционера Виктора Кингисеппа, расстрелянного в мае 1922 года в Таллине. Население города составляет около 47 тыс. человек.
ТАСС: последние новости
Швыдкой: ситуация с Британским советом должна быть урегулирована соглашением двух стран ООН: решение США по Иерусалиму усилило чувства безысходности среди палестинцев ВС РФ рассмотрит иск Telegram об отмене приказа ФСБ о декодировании сообщений
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Раде рассказали о «шокирующем» видео с Савченко36
«Газпром» простился с Южным газовым коридором11
Что ждет уклонистов от военных сборов в РФ35
В США отреагировали на победу Путина503
«Перестаньте нас оскорблять»185
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
03:04
Франция «накажет» Россию из-за Скрипаля
Политика
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение