Жители Кингисеппа под Петербургом проголосовали против исторического названия Ямбург

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 19 марта. / ТАСС /. Около 60% жителей города Кингисеппа Ленинградской области проголосовали против возврата ему исторического названия Ямбург, которое он носил до 1922 года. Такое решение горожане выразили в ходе голосования, которое проводилось в воскресенье одновременно с выборами президента России. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кингисеппского района.

"За возвращение городу исторического названия Ямбург — около 40%, против — 60%", — сообщили в пресс-службе района по итогам обработки результатов.

В пресс-службе отметили, что в голосовании приняли участие около 20 тыс. человек. Голосование было инициировано Советом депутатов города. Итоговый протокол будет передан в городской парламент, на основании которого депутаты должны будут принять решение о сохранении нынешнего названия Кингисепп.