Максим Оводенко: «В день главных выборов нельзя отсиживаться дома»

«Он много сделал для того, чтобы в поселке Металлургов была развита социальная инфраструктура. Появились новые учебные заведения и детские клубы. А такое не забывается», — отметила директор гимназии № 133 Мирослава Хруняк.

Сам Герой Социалистического труда после голосования рассказал: «Я голосую на выборах всех уровней. Если конституцией тебе дано такое право, то им обязательно надо воспользоваться. В день главных выборов нельзя отсиживаться дома. Президента мы выбираем раз в шесть лет, поэтому отложи на время дела и приди на свой избирательный участок. Хочу отметить, что я взял открепительное удостоверение в Красноярском районе и проголосовал на Металлурге».

По слова Максима Оводенко, жители губернии не должны упускать шанс сделать свои города более благоустроенными, и поэтому не нужно игнорировать голосование по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

"Я вижу эту программу в действии. Парк 50-летия Октября преображается на глазах. Я сказал главе районе, что там нужно устранить ряд недоработок. Считаю, что теперь нужно обязательно реконструировать бульвар Металлургов и поставить там памятник первому директору Куйбышевского металлургического завода Павлу Мочалову", — заявил Максим Оводенко.