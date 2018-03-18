На 15 часов в Дубне проголосовали 44% избирателей

Уже к открытию многие дубненцы были на своих избирательных участках. Обычно первыми голосуют те, кто идет с ночной смены или торопится по делам.

На участке № 480 ожидают более 2500 избирателей. Это — один из самых крупных участков в Дубне. На сегодня в список добавились еще 60 человек. По официальным данным, уезжают из города и голосуют по месту пребывания около 1800 дубненцев. И, наоборот, местные списки избирателей пополнились на 1400 иногородних. Для таких случаев процедура голосования упростилась. Отменены открепительные удостоверения. Всего в Дубне — 54 131 избирателя.

Комплексов обработки избирательных бюллетеней в наукограде на этот раз нет, она будет вестись вручную. Используются обычные ящики для голосования. За процессом следят наблюдатели, присутствующие на участках. Их обязанность — контролировать порядок проведения выборов и соблюдение законности. Пока голосование идет без сбоев и в рабочем порядке, жалоб и нарушений нет. Пенсионеры — самая активная часть дубненского электората.

Мы — законопослушные граждане. Я встала в 8 часов и говорю — давайте проголосуем! Чего тянуть. Мы ходим голосовать всегда. Всегда!

— Галина Коринчевская, жительница Дубны.

Участковые избирательные комиссии действуют в нормальном режиме, без эксцессов. Поскольку основная часть их коллективов работает на выборах уже не первый раз. А с новичками была проведена серьезная подготовка и обучение.

На 10 часов явка в Дубне составила 5%, на 15 часов проголосовали 44% избирателей, это 24 193 человека.