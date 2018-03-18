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Минстрой 19 марта подведет предварительные итоги голосования за проекты благоустройства
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Минстрой 19 марта подведет предварительные итоги голосования за проекты благоустройства 

ТАСС 10 часов назад
ОДИНЦОВО /Московская область/, 18 марта. /ТАСС/. Предварительные результаты рейтингового голосования граждан за проекты создания комфортной городской среды Минстрой России намерен подвести в понедельник, 19 марта. Об этом сообщил журналистам замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис.
"Мы планируем подвести итоги не позднее среды следующей недели, хотя оперативные итоги будут уже завтра", — сказал он.
Голосование за варианты благоустройства общественных пространств в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» проходит одновременно с выборами президента в ряде муниципалитетов России, напомнил Чибис.
"У нас голосуют 69 субъектов Федерации. В тех муниципалитетах, где именно 18 марта проходит голосование, проживают более 70 млн человек", — пояснил он.
О рейтинговом голосовании
Приоритетный проект по формированию комфортной городской среды рассчитан на 2017-2020 годы, его бюджет составляет 20 млрд рублей. Итогом проекта должна стать реализация к 2020 году 400 комплексных проектов по благоустройству. По словам главы министерства Михаила Меня, итогом первого года реализации проекта стало благоустройство 19,5 тыс. дворов, 2,5 тыс. общественных пространств.
Рейтинговое голосование граждан за объекты городской среды, которые будут благоустроены в первую очередь, стало обязательным с 2018 года в рамках выполнения приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Жители должны проголосовать как за перечень общественных объектов для благоустройства, так и за дизайн. Голосование коснется только общественных территорий.
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