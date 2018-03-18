Ещё
Белавенцев сообщил об активности жителей КБР на президентских выборах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Белавенцев сообщил об активности жителей КБР на президентских выборах 

АиФ Ставрополье 10 часов назад
Фото: АиФ Ставрополье
Полпред президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Олег Белавенцев опустил бюллетень на избирательном участке в Пятигорском государственном НИИ курортологии, сообщает пресс-служба полпредства.
Он напомнил о годовщине присоединения Крыма и признался, что шёл голосовать с хорошим настроением.
«Я хотел бы, чтобы наши дети сохранили и приумножили духовные, нравственные ценности, которые исповедовали и за которые боролись наши предки. Уверен, что последующие годы будут годами дальнейшего роста социально-экономического развития страны в целом и Северо-Кавказского региона в частности», — заявил Белавенцев.
По его словам, к полудню в регионах СКФО проголосовало от 25 до 30 процентов избирателей, а в Кабардино-Балкарии — около 50 процентов.
АиФ Ставрополье: последние новости
Губернатор Владимиров принял участие в выборах президента Чем интересны Хелдинские башни в Чечне? Во Владикавказе трамваи на день станут бесплатными
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве189
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина280
Путин получил первое поздравление с победой на выборах56
Путин отреагировал на ситуацию с голосованием на Украине33
Актер Добронравов госпитализирован44
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение