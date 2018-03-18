Белавенцев сообщил об активности жителей КБР на президентских выборах 

Полпред президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Олег Белавенцев опустил бюллетень на избирательном участке в Пятигорском государственном НИИ курортологии, сообщает пресс-служба полпредства.
Он напомнил о годовщине присоединения Крыма и признался, что шёл голосовать с хорошим настроением.
«Я хотел бы, чтобы наши дети сохранили и приумножили духовные, нравственные ценности, которые исповедовали и за которые боролись наши предки. Уверен, что последующие годы будут годами дальнейшего роста социально-экономического развития страны в целом и Северо-Кавказского региона в частности», — заявил Белавенцев.
По его словам, к полудню в регионах СКФО проголосовало от 25 до 30 процентов избирателей, а в Кабардино-Балкарии — около 50 процентов.