Белавенцев сообщил об активности жителей КБР на президентских выборах

Полпред президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Олег Белавенцев опустил бюллетень на избирательном участке в Пятигорском государственном НИИ курортологии, сообщает пресс-служба полпредства.

Он напомнил о годовщине присоединения Крыма и признался, что шёл голосовать с хорошим настроением.

«Я хотел бы, чтобы наши дети сохранили и приумножили духовные, нравственные ценности, которые исповедовали и за которые боролись наши предки. Уверен, что последующие годы будут годами дальнейшего роста социально-экономического развития страны в целом и Северо-Кавказского региона в частности», — заявил Белавенцев.