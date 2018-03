Белла Хадид и Кендалл Дженер проводят совместный отпуск на пляже

В то время, как поклонники Кендалл уже купили свежий номер журнала «Vogue» с ней на обложке и с упоением читают ее интервью, модель взяла билет на самолет и улетела в отпуск. Сегодня она похвасталась первым снимком, на котором она изображена на берегу моря вместе с 4-мя своими подругами. Одна из которых, кстати, не менее успешная и знаменитая Белла Хадид

my people

A post shared by Kendall (@kendalljenner) on Mar 17, 2018 at 10:29am PDT У Хадид в ее Instagram фото с отдыха не менее пикантнее. На снимке девушки прыгают в море топлес, повернувшись к камере спинами.

Фотография: Instagram Белла Хадид, Кендалл Дженнер и их подруги

Жаркие снимки в считанные часы набрали в сети бешенную популярность. На страничке Кендалл нажали на «лайк» более 2,8 миллионов человек, а у Беллы чуть меньше — 1,2 миллиона.