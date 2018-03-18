ЦИК Татарстана опроверг сообщения о многочисленных нарушениях

По словам председателя ЦИК региона Мидхата Шагиахметова, в ведомство поступило 14 сообщений, все они носят преимущественно информативный характер.

При этом все сообщения о нарушениях в ходе выборов тщательно проверяются: пока ни одно из них не подтвердилось, пишет «Интерфакс»

Как ранее сообщал «ФедералПресс», 38,56% составила явка избирателей на выборах президента РФ в Татарстане по состоянию на 12 часов дня. По данным Центризбиркома Татарстана, на прошлых президентских выборах — 4 марта 2012 года — в полдень явка избирателей в республике была немного меньше — 35,45%.

Традиционно наиболее высокая явка наблюдается в сельских районах республики. В более чем половине районов явка превысила 50%. А в Кайбицком, Апастовском и Аксубаевском районах явка к этому моменту превысила отметку в 80%