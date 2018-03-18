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Более 3300 участников присоединились к «Поезду будущего»
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Более 3300 участников присоединились к «Поезду будущего» 

Вологда.рф 10 часов назад
Сегодня стартовал основной этап квест-игры «Поезд будущего». Участники, от 12 до 18 лет могут собрать максимальное количество наклеек. Первый «тур» стартовал накануне на Кремлевской площади. Сегодня количество участников увеличилось в разы. Уже 3300 человек собирают заветные наклейки для поезда.
Для заполнения «вагонов» ребята пришли на ближайший счетный участок проекта «Городская среда». Они расположены в разных микрорайонах, адреса указаны на карте квеста. Наклейки выдают волонтеры, причем на этом этапе — только совершеннолетним вологжанам, поэтому необходимо их привлечь в свою команду.
«Я сегодня обратился за помощью к участникам рейтингового голосования проекта «Городская среда», чтобы мне помогли собрать наклейки для игры «Поезд будущего». Суть очень проста — нужно всего лишь проголосовать и получить наклейку, затем я ее вклеиваю в свою карту», — рассказал участник квеста «Поезд будущего» Никита Жданов.
Заключительный день квеста — 19 марта. Заполненные карты необходимо принести в турфирму «Пилигрим». Там же можно будет получить и последнюю недостающую наклейку. Итоги игры, организованной Вологодским городским советом школьников» и МЦ «ГОР. СОМ 35», подведут 20 марта.
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