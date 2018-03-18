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В Узбекистане будут судить главу колледжа за оскорбление подчиненных
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В Узбекистане будут судить главу колледжа за оскорбление подчиненных 

Sputnik Таджикистан 10 часов назад
Фото: Sputnik Таджикистан
ДУШАНБЕ, 18 мар — Sputnik. В отношении и.о. директора Наманганского юридического колледжа заведено уголовное дело за за оскорбление по национальному признаку своих подчиненных, сообщает интернет-издание uznews-uz.
Как уточняется, Н. Мирзаолимова занимает пост временно исполняющей обязанности директора колледжа почти год.
Ранее в подобном скандале женщина была замешана, работая в Наманганском профессиональном колледже строительства и социальной экономики на должности заместителя директора колледжа по духовному просветительству.
Тогда ее привлекли к административной ответственности за оскорбление чести и достоинства.
В декабре 2017 года суд оштрафовал хокима Андижана Дильмурода Рахматуллаева на 30 минимальных зарплат (около 650 долларов) за нецензурные оскорбления директоров лицеев и колледжей города.
"Постановлением суда Рахматуллаев признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей «Оскорбление», и применено административное взыскание в виде штрафа в размере 30 минимальных размеров заработной платы", — сообщили в Генпрокуратуре Узбекистана.
В соответствии с административным кодексом Узбекистана нарушение по статье «Оскорбление» наказывается штрафом от 20 до 40 минимальных размеров заработной платы (430-860 долларов).
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