Саратовский избирком опроверг сообщение о вбросе бюллетеней на выборах

Ранее глава облизбиркома Владимир Писарюк сообщил, что на участке № 117 в Саратове в воскресенье якобы произошел вброс избирательных бюллетеней. На месте работал представитель облизбиркома и сотрудники полиции.

По словам Бурмака, избирком и полиция провели проверку, просмотрели камеры видеонаблюдения и установили, что утром на избирательный участок пришла семейная пара, по очереди муж с женой взяли бюллетени и прошли в кабинку для голосования, по пути супруга передала мужу свой бюллетень.

МВД нашло этих людей, взяло с них объяснительную. В объяснительной сказано, что супруга слабовидящая, попросила своего мужа поставить галочку (в бюллетене), он поставил галочку, с двумя бюллетенями прошел и опустил в урну. На наш взгляд, это не является нарушением действующего законодательства, так как супруг помог слабовидящей супруге исполнить свой гражданский долг", — сказал он журналистам.

Секретарь избиркома уточнил, что в связи с тем что на избирательном участке находилось большое количество избирателей, члены участковой комиссии не смогли уследить за тем, что супруги вошли в одну кабинку для голосования. Он подчеркнул, что реакция на сообщение о якобы имевшем место вбросе со стороны избиркома области и МВД была оперативной.

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