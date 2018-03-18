В Уфе в четвертый раз отмечают «Крымскую весну»

Праздничные мероприятия в поддержку присоединения Крыма организованы по всей России . В Уфе они стартовали на площади имени Салавата Юлаева. Территория у Конгресс-холла заполнена людьми с флагами и транспарантами. Активисты призывают не оставаться в стороне и приходить с друзьями и семьями. В прошлом году праздник собрал сотни уфимцев — государственных деятелей, людей разных профессий и возрастов. На сцене выступают молодёжные коллективы, артисты и певцы.

Что примечательно, именно сегодня мы выбираем президента страны в седьмой раз, а вот жители Крыма делают это вместе с нами впервые. За эти четыре насыщенных года жители Башкортостана оказали огромную помощь на восстановление экономической и социальной сфер Крыма, в частности, подшефного Белогорского района.

Юрий Михайлов , председатель общества чувашской культуры Республики Башкортостан: «Мы ещё в 2014 году организовали акцию поддержки Крыма. Туда поехал ансамбль песни и танцы чувашской воскресной школы. Они по очень плотной программе поработали в Крыму».

Мероприятия сегодня, как и всегда, проходят по всей стране. На митинге в Уфе к собравшимся с поздравительными словами обратились общественные деятели. На площади Салавата Юлаева вместе с артистами пели все: политики, общественники, студенты, ветераны — и славили историческое решение. Особенно порадовал публику своим приездом Радик Юльякшин , ведь этого могло не состояться — певец голосовал в Альметьевске и прилетел сегодня из Татарстана

Загир Зайнетдинов, музыкант: «Я сам патриот. Хочу, чтобы Россия шла вперед, развивалась и росла. Раз меня пригласили на такое мероприятие, я с удовольствием согласился, несмотря на то, что у меня только вчера был концерт в Санкт-Петербурге . Я только что прилетел в Уфу, и уже готов выступать».

На площади перед Конгресс-холлом собралось более тысячи человек. В руках у людей флаги России, нашей республики, растяжки и транспаранты цветов георгиевской ленточки. На плакатах можно прочесть лозунги, например, «Крым, Уфа с тобой!». Все ждут открытия моста, который соединит Керченский и Таманский полуострова. На днях сообщили: случится это уже к лету. Айнур Азнабаев вместе с женой и двумя маленькими детьми уже запланировали свой отпуск.

Айнур Азнабаев: «Я на море был практически везде. Крым только остался. У меня там родной брат служит по контракту. Хочу и их посетить, и говорят, что там очень красиво».

Воссоединение Крыма с Россией называют восстановлением исторической справедливости. Но главное даже не это. Сбылась мечта многих людей — вернуться на Родину.