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Волонтеры разыскивают 14-летнюю школьницу из Тольятти
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Волонтеры разыскивают 14-летнюю школьницу из Тольятти 

63.ru 10 часов назад
Фото: 63.ru
Полицейские автограда и добровольцы из поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» ищут Татьяну Новикову, которая пропала 13 марта в Тольятти.
— Во вторник, 13 марта, девушка вышла из соцучреждения, которое находится в 11-м квартале Тольятти. С тех пор ее никто не видел, — рассказали волонтеры.
Особые приметы: худощавое телосложение, рост 155 сантиметров, темные волосы средней длинны.
Она была одета в черную вязаную шапку, темно-синюю куртку, серую толстовку с капюшоном, темно-синие джинсы и черные полусапожки.
Тех, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетней, просят сообщить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 02, 102.
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