Волонтеры разыскивают 14-летнюю школьницу из Тольятти

Полицейские автограда и добровольцы из поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» ищут Татьяну Новикову , которая пропала 13 марта в Тольятти

— Во вторник, 13 марта, девушка вышла из соцучреждения, которое находится в 11-м квартале Тольятти. С тех пор ее никто не видел, — рассказали волонтеры.

Особые приметы: худощавое телосложение, рост 155 сантиметров, темные волосы средней длинны.

Она была одета в черную вязаную шапку, темно-синюю куртку, серую толстовку с капюшоном, темно-синие джинсы и черные полусапожки.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетней, просят сообщить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 02, 102.