Сельским школам Орловщины выделят 30 млн на спортзалы

Орловской области в этом году 2018 году сельским школам выделят финансирование на создание условий для занятия физической культурой и спортом.

Соответствующее постановление о распределении в 2018 году субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов подписано в правительстве региона, сообщает пресс-служба.

Средства господдержки предусмотрены для 18 сельских учебных заведений из 15 муниципальных районов области. Объемы финансирования школ составляют от 885,6 тыс. до 2,6 млн рублей.

Субсидии будут направлены на ремонт спортзалов, оборудование открытых плоскостных спортивных сооружений спортивным инвентарем и развитие школьных спортивных клубов.

Напомним, соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета было подписано между Министерством образования и науки РФ и региональным правительством.