Несовершеннолетние вологжане благодарны за возможность поучаствовать в будущем своего города

Воспитанники 10 «А» класса городской школы № 5 приняли участие в рейтинговом голосовании проекта «Городская среда». 17 старшеклассников социально-экономического класса поставили галочки напротив трех общественных пространств, в частности, бульвара на ул. Пирогова.

«Очень здорово, что вологжанам, которым не исполнилось 18 лет, предоставили возможность повлиять на будущее города. Все из нашей школы голосуют за благоустройство бульвара Пирогова. Надо проявлять свою гражданскую активность с малого, потому что мы — будущее нашего города и нашей страны», — отметила ученица 10 «А» Алина Романова.

Дети активно принимают участие в важном дне — как для страны, так и для города. Каждый из них уверен, что именно от его голоса будет зависеть то, какой станет Вологда в ближайшие 5 лет.

«Решение принять участие в этом голосовании было единогласным. Мы хотим, чтобы территория вблизи школы стала благоустроенной и безопасной. Это очень важный для города день. Городские власти хотят знать наше мнение и идут на контакт, что очень важно для нас. Сейчас нас готовят на будущее, чтобы мы научились проявлять свою гражданскую позицию», — прокомментировал ученик 10 «А» класса Алексей Евсейчик.

Рейтинговое голосование за общественные пространства проходит на 89 счетных участках. Все они расположены по тем же адресам, что и избирательные участки. Вологжане от 14 лет могут поучаствовать в будущем своего города. Счетные участки работают до 20 часов.

Напомним, в голосовании «Городской среды» участвуют 25 общественных пространств, которые отремонтируют до 2022 года. Активность жителей областной столицы поможет решить, какие из них будут благоустроены в первую очередь. Список всех территорий расположен на сайте «Вологда РФ» и на самих участках.