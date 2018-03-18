Ветеран из Пугачева: Буду голосовать только за парк, за нашу жемчужину

Пугачёвский район вошёл в число участников приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Для организации предвыборного процесса по отбору территорий была создана общественная комиссия. До девятого февраля в Пугачёве проходил сбор предложений от населения.

Сегодня, 18 марта, параллельно с выборами Президента страны жители города голосовали и за общественные территорию, обустройство которой планируется в 2018 году.

Находясь на избирательном участке №1412, мы поинтересовались у земляков, какой из дизайн-проектов они поддержали.