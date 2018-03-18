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Для голосования за рубежом зарегистрировались более полутора млн российских граждан
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Для голосования за рубежом зарегистрировались более полутора млн российских граждан 

ТК «Звезда» 10 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Особенно активны российские студенты, которые обучаются в КНР.
Для голосования за рубежом зарегистрировались более полутора миллионов российских граждан, сообщает ЦИК. В Пхеньяне на участок при посольстве пришел единственный россиянин, постоянно проживающий в КНДР — Владимир Ли. В Китае ожидается явка в несколько тысяч человек.
Особенно активны российские студенты, которые обучаются в КНР. В Шанхае, где участок открыт в здании генконсульства, около двухсот россиян устроили флешмоб в поддержку выборов. В самом центре города они исполнили танец. Видео мгновенно разлетелось по соцсетям.
В Аргентине накануне досрочно проголосовали специалисты ВМФ России, которые участвуют в поисковой операции аргентинской подводной лодки Сан-Хуан.
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