В Салониках в очереди на выборах президента России стоят сотни человек

"На данный момент, на 14 часов по местному времени (15.00 мск) проголосовали более 820 человек. Явка намного выше, чем на выборах в Госдуму в 2016 году", — сказал Щербаков.

По его словам, выборы проходят спокойно.

"Проблема только одна — то, что люди ждут в большой очереди. Наверное, человек 400 стоит", — сказал председатель УИК.

На сайте генконсульства опубликовано видео, на котором сотни людей ждут возможности проголосовать.

Высокая явка и в Александруполисе — проголосовали около 230 человек, сказала председатель УИК 8423 Юлиана Гайфутдинова. В Александруполисе отдельный избирательный участок создан впервые.

"Сейчас немного меньше стало людей по сравнению с утренними часами. Мы ожидаем, что после обеда избиратели вновь активно пойдут", — сказала Гайфутдинова.

В Афинах также растет очередь, и пришлось привлечь дополнительно сотрудников УИК, сообщили РИА Новости в УИК 8077.

"Явка превышает все ожидания. Очередь все увеличивается, желающих проголосовать все больше", — сообщили в УИК. Промежуточные данные о явке будут подведены в 15.00 по местному времени (16.00 мск).

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