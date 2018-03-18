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В Ростове-на-Дону казак пришел голосовать вместе с конем
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В Ростове-на-Дону казак пришел голосовать вместе с конем 

РИА «ФедералПресс» 10 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Он пояснил, что сегодня для него «важный день» и человек, которого выберут, будет «представлять страну на мировой арене», пишет don24.ru.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в избирательный участок Рязани пришел мужчина в костюме дракона.
Как сообщает «RZN.info», мужчина в костюме ящера посетил избирательный участок № 937 в РГАТУ.
Рязанец рассказал, что члены комиссии опасались, что «дракон» может не поместиться в кабинку для голосования. Дети, находящиеся на участке, с большим энтузиазмом встретили сказочное существо, фотографировались с ним и станцевали.
Фото: pixabay.com
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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