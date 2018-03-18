Ещё
Вадим Нуждин: «Эта кампания войдет в историю как одна из самых чистых и прозрачных»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вадим Нуждин: «Эта кампания войдет в историю как одна из самых чистых и прозрачных» 

Волга Ньюс 10 часов назад
«Эта кампания войдет в историю как одна из самых чистых и прозрачных. Я знаю, что с членами ТИКов и УИКов проводились очень хорошие инструктажи, им объясняли как не нужно поступать, — говорит эксперт. — Было сделано все, чтобы избиратель знал: его голос будет учтен».
По мнению Нуждина, эти выборы показатель того, что гражданское общество стало более «взрослым, требовательным, профессиональным».
"Среди общественников уже есть достаточно узкие специалисты в различных вопросах, опираясь на них, мы можем донести свое мнение до любого представителя власти", — сказал Нуждин.
Волга Ньюс: последние новости
В регионе обработан 51% протоколов: 76,61% набирает Владимир Путин при явке в 70% В Самаре на избирательные участки выстраиваются очереди Оксана Круглова: "Замечания, которые фиксируют видеонаблюдатели, в основном носят технический характер"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве191
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина280
Путин получил первое поздравление с победой на выборах57
Путин отреагировал на ситуацию с голосованием на Украине33
Актер Добронравов госпитализирован44
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение