Вадим Нуждин: «Эта кампания войдет в историю как одна из самых чистых и прозрачных»

«Эта кампания войдет в историю как одна из самых чистых и прозрачных. Я знаю, что с членами ТИКов и УИКов проводились очень хорошие инструктажи, им объясняли как не нужно поступать, — говорит эксперт. — Было сделано все, чтобы избиратель знал: его голос будет учтен».

По мнению Нуждина, эти выборы показатель того, что гражданское общество стало более «взрослым, требовательным, профессиональным».

"Среди общественников уже есть достаточно узкие специалисты в различных вопросах, опираясь на них, мы можем донести свое мнение до любого представителя власти", — сказал Нуждин.