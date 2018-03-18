«Выборы — это решение судьбы всей страны и народа»: в Звездном городке проголосовали космонавты

В Звездном городке избирательные участки расположились в Доме космонавтов. Для выборов президента было сформировано четыре участка. На них, в том числе, пришли сделать свой выбор и действующие космонавты.

В Звездном городке более пяти тысяч избирателей, из них порядка

60-ти человек голосуют впервые. Для них приготовили подарки: брелоки, наклейки, стаканчики, зарядное устройство и дипломы от администрации. Молодых избирателей поздравила депутат Мособлдумы Ирина Слуцкая , которая приехала в Звездный городок проверить, как проходит ход голосования.

Сегодня целый день буду задействована в своем округе. Это Пушкинский район, Звездный городок, Черноголовка Фрязино и часть Щелковского района. Смотрим, ездим, наблюдаем. Надеюсь, что выборы пройдут с хорошей явкой и хорошим результатом

— Ирина Слуцкая.

Сама Слуцкая проголосовала с раннего утра в Пушкинском районе, где проживает, и сразу отправилась инспектировать участки по своему округу. Ближе к полудню жители городка активно потянулись на избирательные участки, чтобы сделать свой выбор. Среди избирателей — действующие космонавты и космонавты первого отряда. Среди них — российский космонавт Олег Новицкий

Каждый из нас должен прийти на выборы только

из-за того, чтобы поучаствовать в каких-то глобальных решениях, решения судьбы своей страны, судьбы своего народа

— Олег Новицкий.

Космонавт с сожалением отметил, что возможности провести голосование на орбите еще нет, отметив, что в космосе он пока только встречал Новый год. Но, как рассказал Олег Новицкий, космонавт, который улетал на орбиту, мог избрать доверенное лицо, которое принимало участие в выборах за отсутствующего на Земле.

Петр Климук,

летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, напомнил, что раньше он являлся гражданином Белоруссии , но в России находится давно, при этом он ни разу не пропустил участие в выборах, потому что космонавт уверен, что он должен участвовать в судьбе своей страны, в ее работе, в том числе выборе президента, в том, чтобы жить с каждым днем становилось лучше.

Надо каждому человеку участвовать в голосовании, потому что это действительно судьба нашей страны, судьба нашего народа всего! Надо, чтобы каждый человек участвовал, это будет правильно, и это будет справедливо

— Петр Климук.

летчик-космонавт, Герой России также уверен в том, что каждый гражданин должен сделать свой выбор.

Если мы как страусы голову в песок спрячем — ну и что дальше?! Нам нужен сильный президент. Я надеюсь, на то, что так оно и будет — у меня сомнений никаких нет — Василий Циблиев.

Борис Волынов,

летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, в свою очередь, утверждает, что как только человек родился — перед ним уже встает выбор: куда ему сделать следующий шаг.

Летчик-космонавт

напомнил, что в свое время был «сталинским соколом» и начал летать «еще в те времена». По словам Бориса Волынова, он помнит выборы того времени, военного времени и послевоенного времени.

Для меня сегодня, конечно, не составляло большой трудной задачи, за кого голосовать. Для меня самое главное — выбор, по какому же маршруту пойдет наша страна. И каждый человек должен для себя сделать определенный вывод, проанализировать прежний путь и выбрать, по какому маршруту ему дальше двигаться вперед

— Борис Волынов.