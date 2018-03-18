Как победить безработицу и надо ли это делать

Российские вузы обвинили в излишнем «производстве» юристов и экономистов: по мнению Рособрнадзора , это ведет к безработице.

О том, что конвейер высшего образования продолжает безостановочно штамповать орды юристов и экономистов, сообщила глава ведомства Наталья Наумова , заявившая, что самое большое количество студентов-платников в России продолжает набираться именно по этим специальностям, а качество подготовки профессионалов в этой сфере часто оставляет желать лучшего.

Такая ситуация, по словам Наумовой, размывает рынок труда, приводя к безработице.

За молодых специалистов тут же вступился профильный институт в лице профессора кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елены Варшавской . В одном из радиоэфиров она заявила, что никакого переизбытка на рынке нет, уровень безработицы среди выпускников экономических и юридических специальностей не превышает уровня безработицы среди молодых инженеров или, например, аграриев, да и в начальники первые выбиваются чаще, чем вторые.

Ну, защитить своих — дело святое. Но логичнее выслушать «нейтральных» экспертов. А они-то как раз разумно предполагают, что специалист специалисту рознь:

— Обозначенный Рособрнадзором переизбыток действительно есть, и обеспечивают его в основном люди, которые не отвечают современным компетенциям — либо в силу того, что учились абы как, либо потому, что оказались порождением эпохи предпринимательства в образовании, — высказала «Вечерке» свою точку зрения Риорита Колосова, завкафедрой экономики труда и персонала МГУ им. Ломоносова. — Несколько лет назад на рынке начался спрос на узкопрофильных профессионалов, но многочисленные «псевдовузы», появившиеся во множестве в 90-е, на этот вызов не смогли ответить, продолжая штамповать специалистов широкого профиля. Например, сейчас ощущается нехватка юристов по космическому, морскому, международному праву, но, как вы понимаете, у таких вузов просто нет специалистов, которые бы смогли их подготовить. С экономистами ситуация чуть получше, так как в высоком профессионализме бухгалтеров были заинтересованы предприятия, и они поспособствовали повышению их квалификации. А в некоторых сферах, где маневр затянулся, долго еще «выпекали» экономистов общего профиля, не готовых работать ни применительно к отрасли, ни применительно к узкоспециальным задачам. Эта масса людей и испытывает сейчас сложности.

Но, уверена Колосова, ситуация выправляется. Чему весьма способствует рост профориентационного сознания масс: администрации вузов поддерживают активную связь с работодателями, быстро перекраивая учебные программы под нужды страны, родители постоянно мониторят рынок, а учителя чуть ли не с первого класса начинают вбивать в головы будущим абитуриентам, что превращение в ценного специалиста требует жертв.

Беззащитная свобода

Ну а пока взрослые умы страны бьются за качество мозгов молодых профессионалов, в заграницах набирает обороты совсем другой процесс. Все большее число экономистов, философов и социологов двигают в массы идею «антитруда».

Начинают аргументацию, как водится, с резкой критики всяких трудовых несправедливостей. Например, в ушедшем году агентство Bloomberg в очередной раз пересчитало миллиардеров и порадовало землян результатами: 2017-й увеличил закрома нуворишей на четверть, а состояние четырех из них сделал равным совокупному состоянию половины человечества.

Соответственно, пропасть между богатыми и бедными стала еще более зияющей, а противоречия — еще непримиримее.

Возглавил золотоносную четверку владелец Аmazon Джефф Безос — американца в ноябре признали самым богатым человеком планеты ($100,3 млрд в одни руки). Через 25 лет, если все пойдет теми же темпами, ему пророчат и звание первого триллионера в истории Земли. При этом компания не сильно заморачивается полной уплатой налогов (свидетельства тому — постоянные разбирательства с соответствующими ведомствами Евросоюза США ), а во взаимоотношениях с работниками не прочь использовать потогонную схему. Например, в конце января запатентовала электронный браслет, который работники Amazon должны будут носить на запястье.

Как только рука рабочего потянется в неправильную, с точки зрения компании, сторону или возьмет не тот предмет, браслет сообщит об этом вибрацией. Ну и про все перемещения руководству не забудет доложить, естественно. «Коллеги» по денежному пьедесталу от лидера в этом смысле отстают не сильно, так что звериный оскал капитализма скалится уже не по-детски. Не без его помощи толпы выпускников с высшим образованием вынуждены сейчас работать на должностях, в таком образовании не нуждающихся (например, в 2017 году половина новоиспеченных специалистов Великобритании вкалывала где придется — официантами, барменами, секретарями и т. д.).

И все большее число людей в развитых странах вместо стабильной и постоянной работы (с больничными, отпусками, соцпакетом и прочими профсоюзными плюшками) вынуждены довольствоваться фрилансом, удаленкой и случайными заработками. Явление достигло таких масштабов, что у этой прослойки населения уже появилось свое название — прекариат (от лат. precarium — нестабильный, негарантированный и «пролетариат»). Так обозначили социальный класс работников с временной или частичной занятостью, длящейся годами, а то и десятилетиями. Результаты такой вынужденной свободы очевидны: слабая социальная защищенность, неустойчивое положение в обществе, депрофессионализация и невротизация со всеми вытекающими — от смирения, депрессии, алкоголизма и растущих как снежный ком заболеваний до активного социального протеста в стиле «вставай, проклятьем заклейменный!».

В дальнейшем разрыв между бедными и богатыми будет только нарастать, уверены аналитики. Ситуацию усугубит и технический прогресс, который так и норовит заменить живых работников бездушными (зато пашущими круглые сутки) роботами.

И вот тут-то, уверены «антитрудовики», кроется всеобщее спасение. Ибо живущие непонятно чем толпы фрилансеров будут просто не в силах покупать создаваемое роботами бесконечное добро. А значит — набивать своими кровными копейками карманы миллиардеров.

В итоге последним ничего не остается, как согласиться на введение безусловного базового дохода (ББД) — регулярной госвыплаты определенной суммы денег каждому члену общества, вне зависимости от того, где и сколько он зарабатывает (и зарабатывает ли вообще).

Где деньги, Зин?

Несмотря на кажущуюся утопичность, идея регулярной выплаты «денег всем и ни за что» овладевает все большим количеством умов на Западе. Например, британский экономист и профессор Лондонского университета Гай Стэндинг двигает ее в правительственные массы с конца 90-х, так как считает прекариат «новым опасным классом», способным ввергнуть мир в пучину революции.

«Где деньги, Зин?» — спросите вы. В закромах родины, ответят «антитрудовики».

Источниками ББД могут быть: налоги, отмена неактуальных при такой форме финансирования программ (пособие по безработице, минимальная зарплата и прочее), сеньораж (прибыль в виде разницы между номиналом дензнаков и себестоимостью изготовления и поддержания их обращения), природная рента…

К слову, в прошлом году группа депутатов ГД уже предлагала ввести в стране природную ренту и распределить доходы от продажи полезных ископаемых среди граждан РФ.

— В идеале государство должно обеспечить каждого человека достойной работой, которая будет его самого устраивать, и тогда необходимость в базовом доходе просто-напросто отпадет, — считает один из авторов законопроекта, экономист и политолог Денис Парфенов . — Но это, сами понимаете, пока нереально. Как нереально начать раздавать деньги всем просто так. Я думаю, что если и оказывать помощь, то только адресную — тем, кто живет за чертой бедности (а их у нас, на минуточку, 22 миллиона). Но надо учитывать, что подавляющее большинство бедного населения может попасть в странную ситуацию, когда, с одной стороны, поддержка вроде бы идет, и они уже не очень заинтересованы в поисках работы, а с другой — все равно остаются бедными, потому что кардинально все эти выплаты положения не исправят. Поэтому у меня — по крайней мере на обозримую перспективу — эта идея вызывает большой скепсис. Ну и не стоит забывать, что Запад получает значительную часть своих доходов не только и не столько благодаря развитому производству, сколько благодаря неоколониальному грабежу. Крупные корпорации выкачивают средства из стран третьего мира, а налоги платят в бюджет «своего» государства. Так что у них есть этот излишек денег для «подкупа населения», а у нас нет.

Индия, Италия, Канада, Намибия, Уганда, Подкуп меж тем явно удается. «Пилоты» по введению ББД (правда, не тотального, а адресного), запущенные в нескольких странах мира (в списке: Германия Финляндия и США), показали: все опасения, что халявные деньги будут лишь множить ряды люмпенов, не оправдались. Как выяснилось, ББД весьма поспособствовал: улучшению питания его получателей; еще большей их занятости (люди меняли работу по найму на фермерство и деловую активность); снижению случаев госпитализации и мелкой преступности «из-за куска хлеба»; росту выпускников высшей школы (молодежь, получавшая ББД, могла полностью отдаться учебе)… Доходы большинства участников программы по ее завершению оказались выше черты бедности.

Косвенным подтверждением того, что массового «оскотинивания» при ББД ждать не стоит, являются пенсионеры. Многие ли из них, получая свой безусловный базовый доход в виде пенсии, лежат, ничего не делая, на диване? Даже если этот доход весьма неплох и не нуждается в дополнительных подработках. Нет, люди растят внуков, возделывают дачу, занимаются саморазвитием, реализуют себя в разнообразной деятельности, на которую в молодости не находили времени… В общем, занимаются тем, что мило сердцу.

Есть у идеи ББД и свои минусы. Например, непонятно, как долго государство сможет выплачивать этот доход, особенно если в гости нагрянет очередной мировой кризис. И не приведет ли его отмена к социальному взрыву. Не ясно, как индексировать ББД, особенно в условиях, когда ценники в магазинах меняются быстрее официальной инфляции. И не спровоцирует ли это дело вал миграции из стран, где до ББД еще не додумались.

В общем, вопросов масса. Вот и член совета НПО «Международное евразийское движение» экономист Михаил Хазин считает, что, по крайней мере на нашей почве, ББД не взойдет:

— Существуют два подхода к соцвыплатам. Первый: государство должно обеспечивать своему народу бесплатную медицину, образование и прочие базовые вещи. Второй: все должно быть частным, но поскольку в обществе есть бедняки, им нужно выделять деньги, чтобы они могли этой «частностью» воспользоваться. Соответственно, логика безусловного дохода следующая: мы всем гражданам выдаем деньги, но при этом убираем из бюджета графу «социальные расходы». Разумеется, при этом возникает целая куча проблем, которые в случае с Россией усугубляются еще и гигантской территорией.