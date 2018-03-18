Явка в городах-спутниках АЭС превышает среднюю по регионам 

Об этом передает "РИА Новости" со ссылкой на официального представителя госкорпорации «Росатом».
"По данным на 15:00, в Мурманской области в городе Полярные Зори, рядом с которым действует Кольская АЭС, проголосовать пришли 60,48% от списочного состава избирателей, при этом средняя явка по области на тот момент была 48,5%. ", — заявили в компании.
В городе Десногорске (около Смоленской АЭС) явка составила 59,67% при средней явке по области в 46,6%. В городе-спутнике Ленинградской АЭС Сосновый Бор явка составляла 52,9%, в то время как по Ленинградской области средняя явка составила 43,2%.