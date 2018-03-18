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100 тысяч оренбуржцев уже выбрали проекты для благоустройства
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100 тысяч оренбуржцев уже выбрали проекты для благоустройства 

ProOren 11 часов назад
Фото: ProOren
Уже более 100 тысяч оренбуржцев приняли участие в рейтинговом голосовании в «Формировании комфортной городской среды».
При этом министр строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Александр Полухин рассказал, что в этом году в регионе проходит беспрецедентное голосование по благоустройству территорий. Он также отметил активность местных жителей, что говорит об их заинтересованности и осознании того, что мы сами можем менять в лучшую сторону наш регион.
«Мы сделали своеобразный срез, собрав более 65 тысяч предложений жителей 11 городов области. Люди высказали свои пожелания за те объекты, которые, по их мнению, необходимо благоустроить в 2018 году», — сказал министр.
Кроме того, министр, в рамках рабочей поездки в Орск, заявил, что проголосовал в первую очередь за парк Строителей.
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