100 тысяч оренбуржцев уже выбрали проекты для благоустройства

Уже более 100 тысяч оренбуржцев приняли участие в рейтинговом голосовании в «Формировании комфортной городской среды».

При этом министр строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Александр Полухин рассказал, что в этом году в регионе проходит беспрецедентное голосование по благоустройству территорий. Он также отметил активность местных жителей, что говорит об их заинтересованности и осознании того, что мы сами можем менять в лучшую сторону наш регион.

«Мы сделали своеобразный срез, собрав более 65 тысяч предложений жителей 11 городов области. Люди высказали свои пожелания за те объекты, которые, по их мнению, необходимо благоустроить в 2018 году», — сказал министр.