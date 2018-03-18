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Полпред президента в СЗФО проголосовал в Колпино
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Полпред президента в СЗФО проголосовал в Колпино 

РИА «ФедералПресс» 9 часов назад
Фото: Петербургский дневник
Местом для голосования он выбрал избирательный участок №843 в культурно-досуговом центре «Ижорец», пишет «Петербургский дневник».
«Я начинал свою трудовую деятельность в Колпино, городе боевой славы, городе трудовой славы. Здесь жил, и самое интересное, я начинал строить этот культурный центр», — рассказал Беглов.
Ранее Татьяна Навка, жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, проголосовала на выборах президента. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
Фото: архив ФедералПресс
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Актриса Мария Кожевникова проголосовала в Вологде 16.00 по Москве. Россия выбирает президента. Как проходят выборы в регионах 9,47 % составила явка избирателей в Оренбургской области по состоянию на 10 часов утра
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