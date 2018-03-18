Полпред президента в СЗФО проголосовал в Колпино

Местом для голосования он выбрал избирательный участок №843 в культурно-досуговом центре «Ижорец», пишет «Петербургский дневник».

«Я начинал свою трудовую деятельность в Колпино , городе боевой славы, городе трудовой славы. Здесь жил, и самое интересное, я начинал строить этот культурный центр», — рассказал Беглов.