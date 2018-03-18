Советник губернатора МО по культуре Нармин Ширалиева проголосовала в Видном

Нармин Октаевна голосовала в Ленинском районе Подмосковья.

Состояние сегодня праздничное, и видите, погоду такую Господь нам сегодня подарил

по-настоящему

весеннюю, я рада, что я здесь, это особое место, это школа искусств, где у нас замечательный совершенно проект — образовательный центр Юрия Башмета , куда приезжают талантливые дети со всей области. С одной стороны, это рабочий день, с другой, состояние весны, потому что весна — это обновление. Сейчас мы активно все работаем, неделя будет сложная, будут подведены итоги. Дальше начнется новый этап, с новыми перспективами, с новым ощущением жизни, ритма

— Нармин Ширалиева.