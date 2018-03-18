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Советник губернатора МО по культуре Нармин Ширалиева проголосовала в Видном
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Советник губернатора МО по культуре Нармин Ширалиева проголосовала в Видном 

360tv.ru 7 часов назад
Фото: 360tv.ru
Советник губернатора Московской области по культуре Нармин Ширалиева отдала свой голос на выборах президента России‐2018.
Нармин Октаевна голосовала в Ленинском районе Подмосковья.
Состояние сегодня праздничное, и видите, погоду такую Господь нам сегодня подарил
по-настоящему
весеннюю, я рада, что я здесь, это особое место, это школа искусств, где у нас замечательный совершенно проект — образовательный центр Юрия Башмета, куда приезжают талантливые дети со всей области. С одной стороны, это рабочий день, с другой, состояние весны, потому что весна — это обновление. Сейчас мы активно все работаем, неделя будет сложная, будут подведены итоги. Дальше начнется новый этап, с новыми перспективами, с новым ощущением жизни, ритма
— Нармин Ширалиева.
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