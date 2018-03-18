Выборы в Москве и регионах: явка значительно превышает показатели 2012 года

Участки закрылись в двух самых больших регионах Дальневосточного федерального округа — Приморском и Хабаровском краях, а также в Еврейской автономной области . Ранее голосование завершилось на Камчатке, Чукотке, в Иркутской, Магаданской и Сахалинской областях. Завершилось голосование и в Забайкалье.

По данным на 18 часов явка на Камчатке — почти 64%, на Чукотке — 76%. Это немногим больше, чем на выборах в 2012 году. К вечеру 100% явки смогли достичь в шести селах Чукотки. Еще в нескольких населенных пунктах явка превысила 90%. И это несмотря на пургу и мороз до 50 градусов. Явка на выборах на Урале, в Сибири и в ряде регионов Поволжья существенно превышает показатели 2012 года за аналогичный период. В Татарстане на голосование пришли жених с невестой и еще 40 гостей свадьбы. Они сегодня же зарегистрировали свой брак и прямо из ЗАГСа в свадебных нарядах отправились на избирательный участок. Невесте — 18 лет, жениху — 21. Для них это первые в жизни выборы президента.

Как проходят выборы в Татарстане?

Сергей Семеркин корреспондент газеты «Республика Татарстан» «Я проголосовал сегодня с утра. Участок у нас в школе, там все организовано замечательно. Кроме того, что я исполнил свой гражданский долг, можно еще было сфотографироваться, у нас конкурс проходит в республике „Ай-да на выборы!“, какие-то продукты даже выставили по низким ценам. Настроение у всех радостное, люди здесь целыми семьями — и стар, и млад. Уже с утра небольшие очереди были за бюллетенями, поэтому я думаю, что явка выше, чем на прошлых выборах. Передо мной была очередь, и после меня тоже люди подошли. В конкурсах очень много номинаций, и молодежные, и там уже взрослые, пожилые, можно выиграть призы: смартфоны, планшеты, велосипед. Просто можно сфотографировать и хештег выставить „Ай-да на выборы!“

В сети появилась запись с одного из избирательных участков в Дагестане , где образовалась давка. На видео люди, размахивая паспортами, пытаются пробиться к столу с бюллетенями.

Впервые в выборах президента России принимают участие жители Крыма . Это один миллион 800 тысяч избирателей. Наблюдатели Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ не присутствуют на избирательных участках на полуострове. Глава наблюдательной миссии Ян Петерсен заявил, что вести наблюдение там нельзя, поскольку в ОБСЕ нет консенсуса по вопросу Крыма.

Максим Николаенко гендиректор агентства „Крыминформ“ „Явка в Крыму пока подсчитана на 12 часов. Она довольно высокая. Крым и Севастополь голосуют практически одинаково, то есть 34-35%. Это несколько ниже, чем на единственном голосовании, с которым можно сравнить данное, то есть голосование по референдуму в 2014 году. Однако данная явка выше, чем в любые выборы депутатов Госдумы , либо на местных. Нарушения на данный момент так и не зафиксированы, во всяком случае, о серьезных речь точно не идет. Глава Избиркома Крыма рассказал о шести звонках о минировании участков в Крыму, но работа не прерывалась, и тут же было установлено, что звонки поступили с территории Швейцарии , во всяком случае, так пробивались номера и IP-адреса. По регионам традиционно у нас наиболее пассивный регион Ялта, и Ялта подтвердила этот статус. Наверное, российская тенденция — центр региона, в данном случае Симферополь — также пассивен. Иностранные наблюдатели, правда, без официального статуса у нас колесят, случайно выбирая участки, без заранее согласованного графика, и они также после своих наблюдений говорят о том, что нарушений они не видели“.