Выборы в Москве и регионах: явка значительно превышает показатели 2012 года 

Почти 35% избирателей проголосовали на выборах президента России. Это данные на полдень по московскому времени. Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова объявила данные по стране на десять утра по Москве, тогда было 16,5%, что в два с половиной раза больше, чем на президентских выборах в 2012 году. По информации ВЦИОМ, средний возраст большинства проголосовавших — 45-60 лет. Всего зафиксировано порядка 250 нарушений, примерно половина из них оказалась фейком, заявила РИА Новости сопредседатель движения наблюдателей «Россия выбирает» Елена Бабченкова.
Александр Брод сопредседатель Ассоциации российских НКО по защите избирательных прав «Гражданский контроль», директор Московского бюро по правам человека «Сейчас проверяем информацию по предполагаемому вбросу в городе Артем Приморского края, уже связались с уполномоченным по правам человек в крае Валерием Розовым. На данный избирательный участок выехали представители краевой приморской избирательной комиссии, уже направлено обращение в правоохранительные органы. Была информации из Ямало-Ненецкого автономного округа о том, что до начала работы участков в кабинках для голосования присутствуют люди. Мы проверили эту информацию, оказалось, что, по решению ТИК города Ноябрьск, участки начали работать не с восьми утра, а с шести утра. Это связано с тем, что на этих участках голосуют работники газовых и нефтяных промыслов, и это допускается законодательством с учетом производственных особенностей. Есть информация с Карачаево-Черкесии о предполагаемых вбросах. Также наши партнерские организации осуществляли проверку, по двум случаям информация не подтвердилась, по третьему направлено обращение в правоохранительные органы. Поступает информация о незаконной агитации. Первое сообщение сегодня было из Магаданской области, в непосредственной близости от избирательного участка обнаружен агитационный материал, но был снят, поэтому проблема исчерпана. По Красноярскому краю проверяется информация о подкупе избирателей ликероводочными изделиями, есть информация, достаточно частая, из регионов о том, что списки избирателей не прошиты, не пронумерованы, и другие сообщения. Мы стараемся на всю эту информацию откликаться».
Участки закрылись в двух самых больших регионах Дальневосточного федерального округа — Приморском и Хабаровском краях, а также в Еврейской автономной области. Ранее голосование завершилось на Камчатке, Чукотке, в Иркутской, Магаданской и Сахалинской областях. Завершилось голосование и в Забайкалье.
По данным на 18 часов явка на Камчатке — почти 64%, на Чукотке — 76%. Это немногим больше, чем на выборах в 2012 году. К вечеру 100% явки смогли достичь в шести селах Чукотки. Еще в нескольких населенных пунктах явка превысила 90%. И это несмотря на пургу и мороз до 50 градусов. Явка на выборах на Урале, в Сибири и в ряде регионов Поволжья существенно превышает показатели 2012 года за аналогичный период. В Татарстане на голосование пришли жених с невестой и еще 40 гостей свадьбы. Они сегодня же зарегистрировали свой брак и прямо из ЗАГСа в свадебных нарядах отправились на избирательный участок. Невесте — 18 лет, жениху — 21. Для них это первые в жизни выборы президента.
Как проходят выборы в Татарстане?
Сергей Семеркин корреспондент газеты «Республика Татарстан» «Я проголосовал сегодня с утра. Участок у нас в школе, там все организовано замечательно. Кроме того, что я исполнил свой гражданский долг, можно еще было сфотографироваться, у нас конкурс проходит в республике „Ай-да на выборы!“, какие-то продукты даже выставили по низким ценам. Настроение у всех радостное, люди здесь целыми семьями — и стар, и млад. Уже с утра небольшие очереди были за бюллетенями, поэтому я думаю, что явка выше, чем на прошлых выборах. Передо мной была очередь, и после меня тоже люди подошли. В конкурсах очень много номинаций, и молодежные, и там уже взрослые, пожилые, можно выиграть призы: смартфоны, планшеты, велосипед. Просто можно сфотографировать и хештег выставить „Ай-да на выборы!“
В сети появилась запись с одного из избирательных участков в Дагестане, где образовалась давка. На видео люди, размахивая паспортами, пытаются пробиться к столу с бюллетенями.
Впервые в выборах президента России принимают участие жители Крыма. Это один миллион 800 тысяч избирателей. Наблюдатели Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ не присутствуют на избирательных участках на полуострове. Глава наблюдательной миссии Ян Петерсен заявил, что вести наблюдение там нельзя, поскольку в ОБСЕ нет консенсуса по вопросу Крыма.
Максим Николаенко гендиректор агентства „Крыминформ“ „Явка в Крыму пока подсчитана на 12 часов. Она довольно высокая. Крым и Севастополь голосуют практически одинаково, то есть 34-35%. Это несколько ниже, чем на единственном голосовании, с которым можно сравнить данное, то есть голосование по референдуму в 2014 году. Однако данная явка выше, чем в любые выборы депутатов Госдумы, либо на местных. Нарушения на данный момент так и не зафиксированы, во всяком случае, о серьезных речь точно не идет. Глава Избиркома Крыма рассказал о шести звонках о минировании участков в Крыму, но работа не прерывалась, и тут же было установлено, что звонки поступили с территории Швейцарии, во всяком случае, так пробивались номера и IP-адреса. По регионам традиционно у нас наиболее пассивный регион Ялта, и Ялта подтвердила этот статус. Наверное, российская тенденция — центр региона, в данном случае Симферополь — также пассивен. Иностранные наблюдатели, правда, без официального статуса у нас колесят, случайно выбирая участки, без заранее согласованного графика, и они также после своих наблюдений говорят о том, что нарушений они не видели“.
В Москве явка на 12:00 — 18 с лишним %, в Подмосковье — 22%. В 2012 году на выборах президента явка к полудню там была значительно ниже. Что касается Петербурга, то там к 12 часам дня уже проголосовали свыше 16% избирателей. В 2012 году в это же время было около 11%.