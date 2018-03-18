Префект А. Смирнов принял участие в выборах Президента РФ

Зеленоградцы сегодня, 18 марта, выбирают Президента Российской Федерации.

С 8.00 утра в нашем округе открылось 127 избирательных участков по 35 адресам.

В школе №853 в Старом Крюково, на своем участке традиционно проголосовал префект округа Анатолий Смирнов . Как сообщает окружная газета zelao.ru, после того, как Анатолий Николаевич заполнил и опустил в урну бюллетень, он пообщался с председателями и членами избирательных комиссий, у журналистов появилась возможность задать ему несколько вопросов.

— Подготовка к выборам президента, — прокомментировал префект, — в нашем округе шла спокойно, в рабочем порядке. Стабилен состав избирательных комиссий, предприятия, непосредственно отвечающие за организацию избирательных участков — образовательные учреждения, управы, — свое дело знают. Так что нет особых поводов переживать, что мы чего-то не доработали, не учли. Что касается явки на выборы, пока еще говорить рано, первые предварительные данные будут собраны только к вечеру. Однако уже сейчас можно отметить, что активность жителей достаточно высока.

— Много говорилось о том, чтобы на выборах создать атмосферу праздника. Удалось ли это?

— Нам помогла сама природа, — улыбнулся префект. — После долгой бессолнечной зимы сегодня красивый ясный день, что уже повышает настроение. Но и мы, конечно, не просто ждали подарков от погоды. Чтобы люди ощущали день главных выборов, как праздник, постарались все организации, принимавшие участие в их подготовке: места голосования празднично оформлены, звучит музыка, проголосовавшим дарят значки и воздушные шары. А инициатива департамента розничной торговли и услуг провести фестиваль «МосЕда», конечно, тоже встретила одобрение жителей.

В школе №1528 (корпус 818) разместились четыре избирательных участка: №3283, №3284, №3285 и №3286. На участке №3286 голосуют жители корпусов 814 и 815. Участники избирательной комиссии участка отмечают высокую явку избирателей.

На избирательном участке №3284 также ажиотаж. Здесь голосуют жители корпусов 801 и 802. По словам председателя УИК Ольги Баландюк-Опалинской, на участке отмечается высокая активность избирателей. Организация выборов — также на высоком уровне. Аналогичного мнения придерживаются и наблюдатели.

По данным ЦМК России, по состоянию на 12.00 приняли участие в голосовании 22,63% всех избирателей района Старое Крюково. Избирательные участки будут работать до 20.00.