В голосовании по благоустройству приняли участие уже около 40% жителей Реутова

В народном рейтинговом голосовании за объекты благоустройства в рамках реализации проекта «Комфортная городская среда» по состоянию на 14:00 приняли участие 36,5% от числа внесенных в избирательные списки жителей Реутова, сообщил глава города Станислав Каторов

В день президентских выборов голосования за выбор территорий для благоустройства проходят в 72 регионах России . Жители Московской области в них принимают участие впервые.

Жителям Реутова предложены на выбор сразу три зеленые зоны: Центральный городской парк, парк «Фабричный пруд» и сквер у ДК «Мир». Активное участие жителей в голосовании говорит о том, что им не безразлично то, каким город станет завтра

— Станислав Каторов, глава Реутова.

В парках и скверах Реутова будут установлены камеры видеонаблюдения, бесплатный

Wi-Fi, системы для зарядки мобильных гаджетов. Также будет проведен ремонт дорожной сети, обустроят спортивные зоны.

В парке «Фабричный пруд» специалисты ландшафтного дизайна планируют воссоздать искусственные холмы и впадины, для любителей активного отдыха будут установлены столы для настольного тенниса и обустроен новый

«панда-парк»

В Центральном парке запланирована установка комплекса подсчета посетителей. Будет произведен ремонт

дорожно-тропиночной

сети, дренажной системы, будут установлены скамейки с зарядкой для мобильных гаджетов и новые площадки с игровыми элементами. Территорию за ДК «Мир» планируется благоустроить в едином ключе с существующими парками города.

Результаты голосования будут доступны на сайте sredamo2018.ru и в муниципальных СМИ. Объекты, победившие в голосовании, начнут благоустраивать уже в 2018 году.