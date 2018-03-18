Ещё
В голосовании по благоустройству приняли участие уже около 40% жителей Реутова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В голосовании по благоустройству приняли участие уже около 40% жителей Реутова 

360tv.ru 11 часов назад
Фото: 360tv.ru
В народном рейтинговом голосовании за объекты благоустройства в рамках реализации проекта «Комфортная городская среда» по состоянию на 14:00 приняли участие 36,5% от числа внесенных в избирательные списки жителей Реутова, сообщил глава города Станислав Каторов.
В день президентских выборов голосования за выбор территорий для благоустройства проходят в 72 регионах России. Жители Московской области в них принимают участие впервые.
Жителям Реутова предложены на выбор сразу три зеленые зоны: Центральный городской парк, парк «Фабричный пруд» и сквер у ДК «Мир». Активное участие жителей в голосовании говорит о том, что им не безразлично то, каким город станет завтра
— Станислав Каторов, глава Реутова.
В парках и скверах Реутова будут установлены камеры видеонаблюдения, бесплатный
Wi-Fi, системы для зарядки мобильных гаджетов. Также будет проведен ремонт дорожной сети, обустроят спортивные зоны.
В парке «Фабричный пруд» специалисты ландшафтного дизайна планируют воссоздать искусственные холмы и впадины, для любителей активного отдыха будут установлены столы для настольного тенниса и обустроен новый
«панда-парк»
В Центральном парке запланирована установка комплекса подсчета посетителей. Будет произведен ремонт
дорожно-тропиночной
сети, дренажной системы, будут установлены скамейки с зарядкой для мобильных гаджетов и новые площадки с игровыми элементами. Территорию за ДК «Мир» планируется благоустроить в едином ключе с существующими парками города.
Результаты голосования будут доступны на сайте sredamo2018.ru и в муниципальных СМИ. Объекты, победившие в голосовании, начнут благоустраивать уже в 2018 году.
360tv.ru: последние новости
«Я лежу как обморок»: Кирилл Терешин сообщил об ухудшении здоровья «Социальное самочувствие влияет на голосование»: названы регионы с самой высокой и самой низкой явкой на выборах Избирать президента пришли человек‐ракета и Супермен
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве190
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина280
Путин получил первое поздравление с победой на выборах58
Путин отреагировал на ситуацию с голосованием на Украине33
Актер Добронравов госпитализирован44
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение