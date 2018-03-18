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Евгений Куйвашев проверил работу Центра общественного наблюдения
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Евгений Куйвашев проверил работу Центра общественного наблюдения 

РИА «ФедералПресс» 11 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Центр общественного наблюдения — это ноу-хау, изобретенное нашим Уполномоченным по правам человека вместе с областным Избиркомом и министерством общественной безопасности. Сегодня у всех есть возможность наблюдать за выборным процессом. Для меня это очень важно, ведь мы открыты и делаем все в соответствии с законодательством. Работа центра — яркое тому подтверждение», — сказал Евгений Куйвашев.
Как сообщили организаторы, за время работы 18 марта центр, а также его филиалы, работающие в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Первоуральске, посетили журналисты более тридцати средств массовой информации и свыше сотни наблюдателей и представителей общественных организаций.
«Мы видим, как активно сегодня работают СМИ и общественники на базе Центра общественного наблюдения. Это подтверждает востребованность у общества открытости выборов», — отметила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Она добавила, что работа центра должна по итогу свести к минимуму возможность нарушений, а также позволить оперативно реагировать в случае их появления.
Напомним, Центр общественного наблюдения расположился на базе ситуационного центра министерства общественной безопасности Свердловской области. Трансляция с камер наблюдения, установленных на избирательных участках, завершится в 22:00. Фото: Евгений Поторочин
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