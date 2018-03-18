Евгений Куйвашев проверил работу Центра общественного наблюдения 

РИА «ФедералПресс»: последние новости

Полпред Беглов поблагодарил жителей СЗФО за высокое доверие Путину на выборах

9,47 % составила явка избирателей в Оренбургской области по состоянию на 10 часов утра

Решение об аннулировании голосования в Люберцах пока не принято