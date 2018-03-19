В Общественной палате Башкортостана журналистам рассказали о ходе работы в предвыборную кампанию

Прежде всего, речь шла об общественных наблюдателях. Это новый институт независимых людей, которые обеспечивали порядок на выборах. В Башкортостане подготовили 10 тысяч человек, и они наблюдали за ходом голосования на каждом из более чем 3 тысячах избирательных участков. Кроме того, общественники отчитались о работе пресс-центра.

Прежде всего, речь шла об общественных наблюдателях. Это новый институт независимых людей, которые обеспечивали порядок на выборах. В Башкортостане подготовили 10 тысяч человек, и они наблюдали за ходом голосования на каждом из более чем 3 тысячах избирательных участков. Кроме того, общественники отчитались о работе пресс-центра.

Брифинги политологов и дискуссии представителей партий и кандидатов здесь продолжались без перерыва в течение 26 часов. Сюда же стекалась вся информация от граждан. Фиксировались немногочисленные нарушения.

Олег Галин , заместитель председателя Общественной палаты Республики Башкортостан: «Мы видим, что в регионе выборы прошли без серьезных нарушений. А фейковые видео о вбросах и прочее быстро опровергались. Одним словом, мы реагировали на все происходящее в день голосования».

Между тем социологи и политологи комментируют итоги выборов в Башкортостане. По их мнению, высокая активность граждан свидетельствует о понимании проводимого властями курса.

Андрей Гайфуллин, директор Регионального исследовательского центра: «У экспертного сообщества не было сомнений, что победу на выборах одержит Глава государства. Ведь все социсследования это подтверждали, более того, различные социологические группы от пенсионеров до молодежи голосовали одинаково».