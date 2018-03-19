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В Общественной палате Башкортостана журналистам рассказали о ходе работы в предвыборную кампанию
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В Общественной палате Башкортостана журналистам рассказали о ходе работы в предвыборную кампанию 

Башкирское спутниковое телевидение 6 часов назад
Фото: Башкирское спутниковое телевидение
Прежде всего, речь шла об общественных наблюдателях. Это новый институт независимых людей, которые обеспечивали порядок на выборах. В Башкортостане подготовили 10 тысяч человек, и они наблюдали за ходом голосования на каждом из более чем 3 тысячах избирательных участков. Кроме того, общественники отчитались о работе пресс-центра.
Прежде всего, речь шла об общественных наблюдателях. Это новый институт независимых людей, которые обеспечивали порядок на выборах. В Башкортостане подготовили 10 тысяч человек, и они наблюдали за ходом голосования на каждом из более чем 3 тысячах избирательных участков. Кроме того, общественники отчитались о работе пресс-центра.
Брифинги политологов и дискуссии представителей партий и кандидатов здесь продолжались без перерыва в течение 26 часов. Сюда же стекалась вся информация от граждан. Фиксировались немногочисленные нарушения.
Олег Галин, заместитель председателя Общественной палаты Республики Башкортостан: «Мы видим, что в регионе выборы прошли без серьезных нарушений. А фейковые видео о вбросах и прочее быстро опровергались. Одним словом, мы реагировали на все происходящее в день голосования».
Между тем социологи и политологи комментируют итоги выборов в Башкортостане. По их мнению, высокая активность граждан свидетельствует о понимании проводимого властями курса.
Андрей Гайфуллин, директор Регионального исследовательского центра: «У экспертного сообщества не было сомнений, что победу на выборах одержит Глава государства. Ведь все социсследования это подтверждали, более того, различные социологические группы от пенсионеров до молодежи голосовали одинаково».
Башкирское спутниковое телевидение: последние новости
В Общественном пресс-центре процесс выборов ежечасно комментируют эксперты Явка избирателей Башкирии на выборах президента составляет более 64 процентов Затонская ТЭЦ обеспечит теплом и электричеством миллионы квадратных метров жилья
 Ещё 4 источника 
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