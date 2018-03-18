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Международные наблюдатели на данный момент не выявили серьезных нарушений на выборах в Башкортостане
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Международные наблюдатели на данный момент не выявили серьезных нарушений на выборах в Башкортостане 

Башкирское спутниковое телевидение 7 часов назад
Фото: Башкирское спутниковое телевидение
Международные наблюдатели в ходе брифинга в пресс-центре поделились своими впечатлениями о ходе голосования. На данный момент они не выявили серьезных нарушений.
Пресс-центр сейчас переходит в усиленный режим работы. До обеда перед журналистами в основном отчитывались представители органов государственной власти. Говорили о том, как проходят выборы в отдаленных местах и насколько готовы избирательные участки к приему маломобильных групп населения. Своим мнением в этой части с нами поделился член рабочей группы Центризбиркома России, первый заместитель председателя Всероссийского общества инвалидов Флюр Нурлыгаянов.
Флюр Нурлыгаянов, член рабочей группы ЦИК РФ, заместитель председателя Всероссийского общества инвалидов: «Прежде всего я посетил специализированный участок для голосования незрячих. К сожалению, там парковочное место было занято, кнопка не работала, ступенькохода не было. Тактильные наземные указатели, которые позволяют человеку ориентироваться в пространстве были заставлены аппаратом для кофемашиной, другими препятствиями. Но в итоге и кнопка заработала — был аккумулятор не заряжен, и ступенькоход — тоже аккумулятор. Думаю, что в преддверии такого важного политического события как выборы президента, нужно было поактивнее и собственникам объектов, и сотрудникам избирательной комиссии проверить насколько участки готовы принимать людей с инвалидностью».
Представители Минздрава республики отметили, что свыше 2500 медработников сегодня голосуют непосредственно на рабочих местах. Это врачи, медсестры и другие сотрудники, у которых 24-х часовой рабочий график. В больницах организовали 29 временных пунктов. Также в медучреждениях организована работа и выездных бригад участковых комиссий.
Светлана Кускарбекова, пресс-секретарь министерства здравоохранения Республики Башкортостан: «Для маломобильных граждан, которые сегодня не могут проголосовать, созданы условия для возможности сделать свой выбор. То есть главные врачи вызывают к себе сотрудников, представителей избирательных участков, которые приезжают и у таких граждан, безусловно, есть возможность проголосовать».
Отметим, что в пресс-центре скоро начнутся брифинги представителей избирательных штабов кандидатов. Они объехали избирательные участки и готовы высказать свои мнения о том, как проходят выборы. После брифингов журналисты с экспертами приступят к анализу тех жалоб, которые поступают в пресс-центр.
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