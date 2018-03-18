Явка в «закрытых» городах оказалась выше, чем в среднем по регионам

Явка в закрытых административно-территориальных образованиях России , где расположены предприятия ядерного оружейного комплекса госкорпорации «Росатом» , превысила среднюю по регионам. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на компанию.

"По данным на 15:00 местного времени, в Челябинской области в городе Трехгорном, где расположено предприятие «Приборостроительный завод», проголосовало 58,93% от списочного состава избирателей. А в городе Снежинске , где находится Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени Забабахина, явка составила 53,6%. В самой Челябинской области, как сообщалось, явка на тот момент в среднем составила 49,32%", — заявили в госкорпорации.

"Также по данным на 15:00 местного времени, в городе Лесной Свердловской области, где работает предприятие «Электрохимприбор», явка составила 55,57%, по сравнению со средней явкой по региону в 40,26%", — добавил представитель «Росатома».