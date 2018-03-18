Жители района Матушкино голосуют на выборах Президента России

Настоящий праздник развернулся у школы №618 (корп. 429А) в районе Матушкино. Здесь было сосредоточено сразу 10 избирательных участков! И несмотря на то, что к середине дня поток желающих проголосовать несколько ослаб ("Не волнуйтесь, к вечеру еще подойдут!" — заверили наших корреспондентов члены избирательных комиссий), во дворе школы продолжались игры с детьми, аттракционы, звучала музыка, на ура расходилась каша из полевой кухни.

Наблюдатель Андрей, представляющий одного из кандидатов, отметил, что на этом участке грубых нарушений нет. А на вопрос, что можно отнести к мелким нарушениям, пояснил, что порой люди просто не совсем правильно ориентируются в процедуре голосования, но все вопросы решаются оперативно, на месте.

Председатель УИК №3235 Владимир Сергеевич Глаголев:

— Народ идет, голосует активно, получает маленькие сувениры. Каких-либо нареканий у меня нет. В состав нашего избиркома входят наблюдатели с правом совещательного и решающего голоса. Комиссия работает дружно, слаженно. В ее составе — люди очень опытные и совсем молодые. Сплав молодости и опыта — это нормально!