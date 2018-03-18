Где в Москве голосовали знаменитости

К голосованию на выборах президента РФ присоединяются главы регионов, общественные деятели, известные артисты и врачи. Все они приходят на участки по месту регистрации или по прикреплению.

Бокерия рассказал, что на выборы он пришел в прекрасном настроении, а также отметил, что сегодняшний день очень важен для истории России . Губернатор Московской области Андрей Воробьев , в свою очередь, выразил надежду, что сегодняшний день пройдет «на позитивной ноте».

Проголосовала на выборах и двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Светлана Мастеркова . Она участвовала в голосовании на участке №1280 в районе Выхино-Жулебино.

"Обстановка здесь прекрасная — очень много молодежи, потому что голосование проходило на базе Государственного университета управления. Все это очень приятно выглядит — молодые люди помогают людям старшего возраста, направляют на избирательный участок, подсказывают. Сегодня праздник. И не только в Выхино-Жулебино, но и на всей территории нашей необъятной Родины", — сказала она.

Она также отметила, что для избирателей на участке №1280 были организованы горячие напитки и полевая кухня.