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В Дагестане опечатали две урны для бюллетеней из-за информации о вбросах
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В Дагестане опечатали две урны для бюллетеней из-за информации о вбросах 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
РИА Новости. Две урны для бюллетеней опечатали в Дагестане из-за информации о вбросах — региональный избирком
РИА Новости: последние новости
В Санкт-Петербурге умер политолог Валерий Островский Саратовский избирком опроверг сообщение о вбросе бюллетеней на выборах В Салониках в очереди на выборах президента России стоят сотни человек
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