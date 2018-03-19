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Сенаторы Чехии отреагировали на версию о чешском происхождении «Новичка»
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Сенаторы Чехии отреагировали на версию о чешском происхождении «Новичка» 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: dp.ru
ПРАГА, 19 мар — РИА Новости. Группа из 27 членов верхней палаты парламента Чехии опровергли предположение, что химическое вещество «Новичок», которым был отравлен в Великобритании бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, может иметь чешское происхождение, сообщил глава Сената Милан Штох.
В субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, касаясь вопроса об отравлении Скрипаля, заявила, что «наиболее вероятным источником происхождения данного химиката являются те страны, которые примерно с конца 90-х годов, в том числе по настоящее время, и проводят интенсивные исследования веществ из проекта „Новичок“… эти страны — это Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция, по поводу США тоже надо ставить вопрос».
"Мы категорически отвергаем спекулятивное обвинение МИД РФ о происхождении химического вещества «Новичок», которым в английском городе Солсбери были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь. Безосновательное и бездоказательное обвинение Чехии и других стран представляет собой манипуляцию общественным мнением и способствует ухудшению отношений с Россией", — зачитал Штех совместное заявление сенаторов, представляющих как правые, так и левые политическое партии. Выступление главы Сената транслировали сетевые ТВ-каналы.
Ранее с подобными опровержениями выступили глава МИД Чехии Мартин Стропницкий и министр обороны Карла Шлехтова.
Одновременно сенаторы призвали чешское правительство занять ясную и отрицательную позицию в этом вопросе. Очередное заседание кабинета, на котором предполагается рассмотрение данной темы, состоится в среду.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок» причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.
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