Сенаторы Чехии отреагировали на версию о чешском происхождении «Новичка»

В субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова , касаясь вопроса об отравлении Скрипаля, заявила, что «наиболее вероятным источником происхождения данного химиката являются те страны, которые примерно с конца 90-х годов, в том числе по настоящее время, и проводят интенсивные исследования веществ из проекта „Новичок“… эти страны — это Великобритания, Словакия , Чехия, Швеция , по поводу США тоже надо ставить вопрос».

"Мы категорически отвергаем спекулятивное обвинение МИД РФ о происхождении химического вещества «Новичок», которым в английском городе Солсбери были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь. Безосновательное и бездоказательное обвинение Чехии и других стран представляет собой манипуляцию общественным мнением и способствует ухудшению отношений с Россией ", — зачитал Штех совместное заявление сенаторов, представляющих как правые, так и левые политическое партии. Выступление главы Сената транслировали сетевые ТВ-каналы.

Ранее с подобными опровержениями выступили глава МИД Чехии Мартин Стропницкий и министр обороны Карла Шлехтова.

Одновременно сенаторы призвали чешское правительство занять ясную и отрицательную позицию в этом вопросе. Очередное заседание кабинета, на котором предполагается рассмотрение данной темы, состоится в среду.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок» причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.