Озвучены данные о состоянии Скрипаля и его дочери 

Британский суд озвучил данные о состоянии экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, якобы отравленных химическим оружием.
В документе говорится, что Скрипаль и его дочь остаются в больнице под сильной анестезией. Сообщается, что их умственные способности могут быть подвержены угрозе в неизвестной степени из-за воздействия химического вещества, передает Reuters.
Также суд разрешил взять анализ крови у пострадавших и передать его для исследования ОЗХО.
Ранее Москва выражала возмущение отказом Британии предоставить консульский доступ к Скрипалю и его дочери — российским гражданам.
66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом в городе Солсбери в Великобритании 4 марта. Лондон обвинил в атаке Россию, не предоставив никаких доказательств.