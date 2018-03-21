Ещё
Минобороны: Лондон не смог доказать «российский след» в деле Скрипаля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минобороны: Лондон не смог доказать «российский след» в деле Скрипаля 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Британская сторона не предоставила доказательств, что газ, которым был предположительно отравлен бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, был произведен в России, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России Игорь Кириллов.
"Как и ожидалось, реальных доказательств британская сторона так и не представила. Просьбы о взаимной консультации, разъяснение и предоставление образцов с места трагедии были проигнорированы", — сказал Кирилов.
В Британии утверждают, что Скрипаля отравили веществом, разработанным в рамках советской программы «Новичок». При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же «Новичок» зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.
РИА Новости: последние новости
Собчак назвала сроки подготовки результатов экспертизы жителей Волоколамска СПЧ попросил МЧС и прокуратуру принять меры по ситуации в Волоколамске В Белгородской области при спасении солдата погиб офицер
 Ещё 91 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лондон изменил позицию по «российской угрозе»93
Черноморский флот бессилен против ВМС США119
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором422
Собчак признала свое «определенное положение»51
Российский офицер принял героическую смерть52
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение