Минобороны: Лондон не смог доказать «российский след» в деле Скрипаля

"Как и ожидалось, реальных доказательств британская сторона так и не представила. Просьбы о взаимной консультации, разъяснение и предоставление образцов с места трагедии были проигнорированы", — сказал Кирилов.

В Британии утверждают, что Скрипаля отравили веществом, разработанным в рамках советской программы «Новичок». При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же «Новичок» зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.