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Глава ОЗХО: анализ вещества, которым был отравлен Скрипаль, займет две-три недели
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Глава ОЗХО: анализ вещества, которым был отравлен Скрипаль, займет две-три недели 

ТАСС 4 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ООН, 20 марта. /ТАСС/. Анализ вещества, которым был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, займет две-три недели. Об этом заявил во вторник журналистам генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджю.
"По запросу британского правительства ОЗХО направила экспертов в Соединенное Королевство, они соберут пробы, которые будут направлены в наши лаборатории", — сказал он. По словам Узюмджю, анализ образцов «может занять от двух до трех недель». «Мы поделимся результатами с британским правительством», — сообщил глава ОЗХО.
Он ушел от ответа на вопрос о том, удастся ли экспертам подтвердить, что для отравления Скрипаля было использовано нервно-паралитическое вещество «Новичок», как утверждают британские власти. «Я не могу предвосхищать результаты технической работы», — отметил Узюмджю.
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