Глава ОЗХО: анализ вещества, которым был отравлен Скрипаль, займет две-три недели 

ООН, 20 марта. /ТАСС/. Анализ вещества, которым был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, займет две-три недели. Об этом заявил во вторник журналистам генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджю.
"По запросу британского правительства ОЗХО направила экспертов в Соединенное Королевство, они соберут пробы, которые будут направлены в наши лаборатории", — сказал он. По словам Узюмджю, анализ образцов «может занять от двух до трех недель». «Мы поделимся результатами с британским правительством», — сообщил глава ОЗХО.
Он ушел от ответа на вопрос о том, удастся ли экспертам подтвердить, что для отравления Скрипаля было использовано нервно-паралитическое вещество «Новичок», как утверждают британские власти. «Я не могу предвосхищать результаты технической работы», — отметил Узюмджю.