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Дочь Скрипаля приходила в сознание после отравления
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Дочь Скрипаля приходила в сознание после отравления 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Дочь бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, отравленная вместе с ним в Великобритании, ненадолго приходила в себя. Об этом пишет в пятницу, 23 марта, британская газета The Times.
По информации издания, 33-летняя Юлия, предположительно, очнулась вскоре после того, как ее доставили в больницу Солсбери 4 марта. Однако после она снова впала в кому. Ее 66-летний отец все это время оставался без сознания.
Ранее сообщалось, что умственные способности Сергея и Юлии могут быть нарушены после отравления нервно-паралитическим веществом.
До этого британский суд разрешил взять кровь Скрипаля и его дочери на анализы, так как сами они находятся в коме и не могут дать согласие на проведение процедуры. По данным источников, экспертиза подтвердила наличие в пробах нервно-паралитического вещества класса «Новичок» или близкого к нему.
Отравление шпиона и его дочери в начале марта в Солсбери вызвало международный скандал. Лондон винит в случившемся Россию, Москва отрицает свою причастность к преступлению. 14 марта Великобритания объявила о высылке 23 российских дипломатов, а также заявила о приостановке всех двусторонних контактов с Россией. Москва в ответ выслала 23 сотрудника британской дипмиссии.
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