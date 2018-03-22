Столичные ж/д вокзалы готовы увеличить объем камер хранения в 1,5 раза во время ЧМ-2018 

На период проведения чемпионата мира по футболу 2018 г. столичные вокзалы готовы увеличить объем камер хранения в 1,5 раза. Об этом в интервью Агентству городских новостей «Москва» сообщил начальник службы организации обслуживания на вокзалах дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД» Александр Клинцов.
«Опыт проведения Кубка конфедераций 2017 г. говорит о том, что временное хранение вещей — едва ли не самая востребованная услуга на вокзале во время крупных турниров. И в случае необходимости мы сможем выделить дополнительные помещения для организации мест хранения на всех столичных вокзалах. Нужно это делать или нет — покажут первые матчи турнира. Потенциально объем камер хранения может быть увеличен в 1,5 раза», — заявил А. Клинцов.
По его словам, это будут не автоматические, а традиционные камеры хранения — с кладовщиками, бирками и стеллажами.