Ещё
Столичные ж/д вокзалы готовы увеличить объем камер хранения в 1,5 раза во время ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Столичные ж/д вокзалы готовы увеличить объем камер хранения в 1,5 раза во время ЧМ-2018 

Агентство «Москва» 19 минут назад
Фото: Петербургский дневник
На период проведения чемпионата мира по футболу 2018 г. столичные вокзалы готовы увеличить объем камер хранения в 1,5 раза. Об этом в интервью Агентству городских новостей «Москва» сообщил начальник службы организации обслуживания на вокзалах дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД» Александр Клинцов.
«Опыт проведения Кубка конфедераций 2017 г. говорит о том, что временное хранение вещей — едва ли не самая востребованная услуга на вокзале во время крупных турниров. И в случае необходимости мы сможем выделить дополнительные помещения для организации мест хранения на всех столичных вокзалах. Нужно это делать или нет — покажут первые матчи турнира. Потенциально объем камер хранения может быть увеличен в 1,5 раза», — заявил А. Клинцов.
По его словам, это будут не автоматические, а традиционные камеры хранения — с кладовщиками, бирками и стеллажами.
Агентство «Москва»: последние новости
Работу по акционированию Мострансавто планируют начать до конца года Для болельщиков ЧМ-2018 подготовят памятки о правилах досмотра и поведения на ж/д вокзалах Роскомнадзор уведомил Telegram о необходимости предоставления информации органам безопасности
 Ещё 19 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет повышение подоходного налога1257
Российских дипломатов могут выслать отовсюду
Украина назло России уничтожила свою промышленность229
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке182
Видео с «угрожающей» Воробьеву девочкой стало хитом59
Видео
00:53
Видео с «угрожающей» Воробьеву девочкой стало хитом
Происшествия
Опубликовано видео ДТП с беспилотным Uber
ДТП
00:31
Подлодка ВМФ США застряла во льдах Арктики
Армия
02:34
Российских дипломатов могут выслать отовсюду
Политика В мире
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
03:43
Российский актер лупил жену руками и ногами
Происшествия Криминал
01:00
Самолет «Аэрофлота» экстренно сел в Новосибирске
Происшествия
03:21
Супруги сожгли няню своего ребенка
Происшествия
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение